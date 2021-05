Harrie Draaijer stapt op als inspecteur bij KFPS

Harrie Draaijer, de voormalig voorzitter van de hengstenkeuringsjury van het Koninklijk Friesch Paardenstamboek (KFPS), stapt met onmiddellijke ingang uit de inspectie. Dat maakt het stamboek vanmiddag bekend. Vorig jaar ontstond grote commotie binnen het stamboek, toen de hengst Boet 516 werd goedgekeurd.

De hengst was de verrichtingstopper eind 2019, maar heeft een milde vorm van cornage. Deze aandoening kán erfelijk zijn. Er was bij veel fokkers onbegrip voor de beslissing om de hengst goed te keuren, maar de toenmalige hengstenkeuringscommissie bleef erbij dat het de juiste beslissing was. Er waren ook geen regels ten aanzien van de gradaties van cornage, die bij goedgekeurde Friese stamboekhengsten zijn toegestaan. Inmiddels zijn die gradaties wel omschreven. In het algemeen gold en geldt dat men geen erfelijke aandoeningen het ras in wil brengen.

Perikelen

In de zomermaanden ontstond veel discussie tussen de ledenraad en het toenmalig bestuur van het KFPS. Dit resulteerde uiteindelijk in het opstappen van onder meer de voorzitter, Wiebe Wieling, in september en zijn vervanger Geralt Pots in november. De hengstenkeuringsjury werd na lang aandringen door de ledenraad uiteindelijk vervangen, vlak voordat het huidige hengstenkeuringstraject in december 2020 begon. Daarbij moesten Draaijer en zijn mede-juryleden Frenk Jespers en Jaap Boersma het veld ruimen. Inmiddels heeft een externe adviseur een rapport geschreven over de gang van zaken bij het stamboek. Dit governance-rapport ligt inmiddels bij het bestuur en zal dit weekend in de ledenraad besproken worden. Wanneer de leden van het stamboek er kennis van kunnen nemen is nog niet bekend.

In de inspectie blijven?

Toen de hengstenkeuringsjury eind 2020 gewijzigd werd, was nog niet duidelijk of Draaijer inspecteur zou blijven, hij liet toen weten zich daar later over te zullen uitspreken. Bestuurslid Jan Raaijmakers zei bij die gelegenheid: “Hij kan inspecteur blijven, maar moet dat natuurlijk wel zelf willen. Hij heeft veel kennis, dus het zou wel een goed idee zijn.”

Afscheid

Draaijer neemt nu dus alsnog afscheid van zijn rol als inspecteur. Het Friezenstamboek zal later nog uitvoerig terugkomen op zijn lange carrière bij het stamboek, zo laat de website Phryso weten. Draaijer jureerde sinds 1982 bij het KFPS en was sinds 1992 inspecteur. Hij was meerdere jaren lid van de hengstenkeuringsjury, de laatste jaren als voorzitter. Daarnaast gaf Draaijer geïnteresseerde fokkers de cursussen Beoordelen I en Beoordelen II, waarbij zij zelf leerden om Friese paarden te bekijken door de ogen van de keurmeesters. Ook was hij vaak op de buitenlandse keuringsvelden te vinden.

Bron: Phryso.com / Paardenkrant / Leeuwarder Courant / Horses.nl