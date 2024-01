Hendrik Postma: ‘We moeten het gemeenschappelijk belang beter uitleggen’

In de aanloop naar de Friese hengstenkeuring en de viering van het 145-jarig jubileum van het KFPS, interviewde de Leeuwarder Courant vorige week de nieuwe waarnemend voorzitter van het stamboek, Hendrik Postma. Het 70-jarige voormalige directielid van multinational Boskalis zit sinds kort in het KFPS bestuur. "Als beslissingen eerlijk worden genomen, kun je verder”, zegt Postma tegen de krant.

Postma zit in het KFPS bestuur samen met penningmeester Miel Janssen, die in november als enige bestuurslid overbleef, en de ook recent aangetreden Frank Fokkens. Daarnaast zijn voormalig bestuursleden en KFPS-ambassadeurs Jan Raijmakers en Detlef Elling als adviseurs aan het bestuur toegevoegd voor ondersteuning totdat de overige twee bestuursvacatures zijn opgevuld.

Niet terugkijken

Terugkijken op de meest recente bestuurscrisis wil Postma niet, hij weet niet waarom de vorige bestuursleden vertrokken zijn. ,,Het is gecompliceerd. Ze hebben gezegd: we gaan naar huis en we willen er niet over praten.” Liever kijkt de waarnemend voorzitter vooruit. Hij wil de zaken die zijn misgegaan anders organiseren en beslissingen in het gemeenschappelijk belang van de vereniging voortaan beter uitleggen.

Bron: Leeuwarder Courant / Horses.nl