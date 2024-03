De hengsteninformatie 2024 van het KFPS is online beschikbaar en zal binnenkort ook naar de leden van het Friezenstamboek verstuurd worden. In het magazine zijn de fokwaarden van alle beschikbare goedgekeurde Friese stamboekhengsten te vinden. Daaronder ook fokwaarden voor karakter en sport, indien beschikbaar. Daarnaast staan het verwantschapspercentage, de nakomelingeninformatie van 2023 en de levenstotalen per hengst vermeld.