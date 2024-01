Vandaag is de Hengstenkeuring in Leeuwarden van start gegaan met in de grote hoofdrol het Friese paard. De Zwarte Parels, zoals ze ook wel genoemd worden, zijn wereldwijd ontzettend populair en zijn vaak te zien in bekende films of series, maar er zijn ook zorgen. Johanna Brinkman, verslaggever bij Omrop Fryslân, volgt de keuring al jaren en vertelt erover in NOP Radio 1-programma Villa VdB.