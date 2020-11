Hengstenrapportages vier nieuwe KFPS hengsten online

Het KFPS heeft de hengstenrapportages van de vier nieuwe stamboekhengsten online gezet. Vorige week werden alle verrichtingsscores al bekend, maar de rapporten bevatten nog aanvullende informatie over eventuele veterinaire bemerkingen, alsmede een uitgebreide beschrijving van de moederlijnen en uitleg over hoe de betreffende hengst zich gedurende het CO heeft ontwikkeld.

Het meest is er uitgekeken naar de resultaten van het cornage-onderzoek bij de jonge hengsten. Twee hengsten scoren ‘goed’ in de dit jaar voor het eerst door het KFPS gehanteerde klassering. Dat zijn Beant 517 en Foeke 520. Dedmer 519 valt in de klasse ‘acceptabel’ en Fryso 518 heeft na zijn larynchoscopie de klassering ‘net acceptabel’ gekregen.

Verbening hoefkraakbeen?

Dedmer 519 heeft een lokale verbening van het hoefkraakbeen aan de zijkant van de linkervoorhoef, zo valt in het rapport te lezen. In het rapport wordt uitgelegd dat verbening van het hoefkraakbeen een

erfelijke achtergrond kan hebben, maar ook door trauma veroorzaakt kan worden. De fokkerijraad heeft bepaald dat alleen hengsten met een lichte vorm van verbening acceptabel zijn en uitsluitend wanner het beeld niet progressief is. Daarom worden kort voor het verrichtingsonderzoek opnieuw röntgenopnames gemaakt, die vergeleken worden met het beeld van ongeveer een jaar eerder. Bij Dedmer 519 bleek het om een lichte vorm te gaan, waarbij het beeld niet progressief was. Omdat er alleen verbening is aan het linker voorbeen, is een trauma-achtergrond aannemelijker, aldus het rapport. Ook komen in de afstamming geen hengsten voor waarvan bij het KFPS bekend is, dat ze bovengemiddeld verbening van het hoefkraakbeen vererven.

DNA

Of de hengsten drager zijn van één van de bekende erfelijke afwijkingen die het KFPS voor elke hengst bepaalt, was al bekend. Twee hengsten zijn drager van de dwergfactor. Foeke en Fryso zijn drager van het gen voor dwerggroei, verder zijn de vier hengsten vrij.

Link naar alle rapportages en videos van de hengsten

Bron: Phryso.com