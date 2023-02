Henk Hammers nieuwe trainingsleider Centraal Onderzoek

Henk Hammers wordt de nieuwe trainingsleider van het Centraal Onderzoek. Hiermee volgt hij Koos Naber op die op donderdag 9 februari na acht jaar als trainingsleider afscheid heeft genomen.

Henk Hammers is getrouwd met Anne-Marie en woont met zijn zoon Youp Jan (8 jaar) en dochter Noor (bijna 3 jaar) in Zwartsluis. Hier runt hij samen met zijn vrouw zijn eigen trainingsstal voor tuigpaarden, springpaarden, Friezen en menpaarden. In de tuigpaardenwereld behoeft Henk geen introductie meer.

Tuigpaardennest

Hij komt uit een echt tuigpaardennest en als tuigpaardrijder en -opleider is hij bijzonder succesvol. Daarnaast is Henk sinds 2013 bij het KWPN ook trainingsleider van de merrietesten (EPTM) en van het verrichtingsonderzoek voor de dressuur-, spring- en Gelderse hengsten. Deze rol zal hij blijven vervullen naast zijn nieuwe rol als trainingsleider bij het KFPS.

Veelzijdig

Door zijn jarenlange ervaring heeft Henk veel paarden in handen gehad en heeft hij een veelzijdige blik op de paardensport- en fokkerijwereld ontwikkeld. Het KFPS denkt dan ook dat het de juiste man op de juiste plek is en heeft er alle vertrouwen in met Henk een zeer goede vervanger voor Koos Naber te hebben gevonden. Henk is zeer deskundig, kent de mensen, heeft een stevige persoonlijkheid en is zeer integer. Samen met het verrichtingsteam zal hij binnenkort starten met de voorbereidingen voor het Centraal Onderzoek. Hierin blijft het KFPS het trainingsschema hanteren dat is opgesteld door Carolien Munsters.

Bron: Phryso