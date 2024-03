Henk Hammers stopt als trainingsleider CO KFPS

Henk Hammers stopt als trainingsleider bij het Centraal Onderzoek van het KFPS. Hij ziet een uitbreiding van zijn activiteiten met zijn eigen trainingsstal tegemoet en dat valt niet te combineren met het werk van trainingsleider.

Hammers volgde vorig jaar Koos Naber als trainingsleider op en heeft het Centraal Onderzoek (CO) naar volle tevredenheid een jaar geleid. Daarbij verzorgde hij de volledige en intensieve begeleiding van de jonge hengsten die in het CO in Exloo hopen te promoveren tot KFPS stamboekhengst. Het afgelopen jaar haalden negen hengsten zo hun dekbevret.

Bron: Phryso