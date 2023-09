Hennie Roffel en Remy Martin TKJ winnen Lichte Tour-titel op NK Friese paarden

Op het Nederlands kampioenschap voor Friese paarden is de titel in de Lichte Tour gewonnen door Hennie Roffel en de Alwin 469-zoon Remy Martin TKJ. Het zilver viel ten deel aan Marc Peter Spahn en Mees 497 (v. Tymon 456) én Margriet Koopmans-Wiersma met haar zelf gefokte Ide K.W. (v. Maurits 437).

Hennie Roffel stuurde Remy Martin TKJ naar een score van 71,838% in haar Intermédiaire I-proef. Marc Peter Spahn en Margriet Koopmans-Wiersma reden in de Prix St. Georges allebei een score van 67,50% bij elkaar. In de ZZ-Zwaar viel de titel ten deel aan Tahnee Visser en de zeventienjarige Uwkje C (v. Beart 411).

Ook in de basissport werden kampioenen gehuldigd:

B dressuur: Rianne Okkema met Stal Okkema’s Zorro (v. Bartele 472)

L1 dressuur: Femke van Rooij met Cornelis Oprecht (v. Alwin 469)

L2 dressuur: Thea Dijkstra met Jietse van Autofarm (v. Alwin 469)

M1 dressuur: Shannon van Manen met Graaf (v. Meinte 490)

M2 dressuur: Debby de Graaf met Drys ut de Westereen (v. Omer 493)

Z1 dressuur: Laura Roling met Floris van de Terpen (v. Hessel 480)

Z2 dressuur: Maureen Okken met Wybren fan Mokum (v. Alke 468)

ZZ-Licht dressuur: Michele Lancée-Klip met Milanco’s Yme Ids (v. Hessel 480)

Bron: Phryso