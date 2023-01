Hennie Roffel stuurt Jaring fan Galinga State naar titel bij hengsten in Friesian Talent Cup

In de finale van de Friesian Talent Cup voor de hengsten en ruinen is Jaring fan Galinga State Ster AA (Ulbrân 502 x Tsjalle 454) vandaag in Leeuwarden tot kampioen gekroond. De hengst, in eigendom van Ted Kop Jansen en gereden door Hennie Roffel, pakte de titel met 82,5 punten.

Op de tweede plaats, net als kampioen Jaring een zoon van Ulbrân 502 uit een moeder van Tsjalle 454, eindigde Koop fan de Mersken AAA met Marieke Okkema. Zij heeft de hengst samen met Age Okkema gefokt en in eigendom. Het duo werd beloond met 78,5 punten. De derde plek was voor Jasper Ster (Alwin 469 x Pier 448). Onder amazone Marijke Boelen liep de zoon van Alwin, die in eigendom is van R.J. Vos, naar 76,5 punten.

Mooie toekomst

Ook bij de hengsten en ruinen was het aanwezige jurycorps, bestaand uit Bart Bax, Kim Jacobi en Monique Peutz, enthousiast over de deelnemende paarden. “Wat een kwaliteit hebben we vandaag gezien, alle acht paarden hebben stuk voor stuk veel talent en een mooie toekomst in de sport”, vertelt Monique Peutz. “Er was af en toe wat spanning aan het begin van de verrichting maar dat konden alle amazones zeer kundig oplossen.”

Uitslag

Bron: Phryso / Horses.nl