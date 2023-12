Hergen van Hall stopt als verrichtingsjury bij KFPS

Hergen van Hall neemt dit jaar afscheid van de verrichtingsjury. Naast jurylid en adviseur was Hergen ook betrokken bij de instructie rondom de aanlegtesten van het KFPS.

Hergen heeft vier jaar in de verrichtingsjury gezeten en daarvoor was hij ook als gastruiter bij het Centraal Onderzoek betrokken en jurylid bij de Friesian Talent Cup. De Grand Prix dressuurruiter en het Grand Prix jurylid was de laatste jaren ook nauw betrokken bij de Hengstenkeuringscommissie, waar hij als voorzitter van de verrichtingsjury een adviesfunctie bekleedde en zijn kennis en kunde rondom sportpaarden een waardevolle aanvulling bleek.

Bron: Phryso