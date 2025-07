Herkansing HK KFPS: Zes hengsten naar voorrijdagen

Voor hengsten die vorig jaar aan het KFPS hengstenselectietraject hebben deelgenomen maar niet zijn aangewezen voor het Centraal Onderzoek, vond maandag in Exloo de eerste dag van de herkansing plaats. Ook hengsten die vorig jaar hebben deelgenomen aan het Centraal Onderzoek, maar niet werden ingeschreven of bij de laatste voorrijdag het doek zagen vallen, kregen de mogelijkheid om zich opnieuw te presenteren, net zoals Sterhengsten. Op deze eerste dag van de herkansing werden twaalf hengsten voorgesteld, zes daarvan hebben een aanwijzing gekregen voor de voorrijdagen.

Door de grote hoeveelheid aanmeldingen is de herkansing verdeeld over twee dagen, donderdag 3 juli vindt het tweede gedeelte plaats. Maandag 30 juni hebben 12 hengsten zich gepresenteerd, donderdag volgen nog eens 19 hengsten. De hengsten worden aangespannen of onder het zadel gepresenteerd voor de hengstenkeuringscommissie bestaande uit Piet Bergsma, Corrie Terpstra en Ellen van Gastel. Gotien Sipsma verzorgde de instructie in de baan. Na de presentatie volgt bij groen licht van de HKC een exterieurbeoordeling en een klinische keuring.

Aangewezen hengsten

De volgende hengsten kregen afgelopen maandag aanwijzing, mits wordt voldaan aan de voorwaarden voor toelating:

Jedokus Hof Ster Sport AAA (Nane 492 x Maeije 440) gefokt door G.H. Hof, Noord-Sleen en in eigendom van B. van Es & G.P. Hellinga, Marum

Sicco fan de Kadyk Ster (Teun 505 x Jasper 366) gefokt en in eigendom van H. de Boer, Sintjohannesga

Ûltsje fan Skrins Ster AAA (Waander 512 x Eise 489) gefokt en in eigendom van T. Bouma, Wommels

Minse fan de Poel Ster (Markus 491 x Wobke 403) gefokt door J.Heida, Koudum en in eigendom van Stal Chardon, Jorwert

Oege v.d. Arebo Hoeve Ster AAA (Yme 507 x Beart 411) gefokt door R.Arends, Beilen en in eigendom van Cayenne Stables, Amstelveen

Taïkun d’Ambène Ster (Foeke 520 x Lolke 371) gefokt door Earl les Frisons d’Ambène, Menetrol en in eigendom van W. van Kampen, Steggerda.

Bron: KFPS