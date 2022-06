Herkansing HK: zonen van Jurre en Omer naar voorrijdagen

Bij de herkansing van de KFPS Hengstenkeuring 2022 afgelopen donderdag in Warga hebben twee hengsten groen licht gekregen voor de voorrijdagen. Dat zijn Ilja van de Bloemhof Ster (Jurre 495 x Ulke 338) en Dietmer fan ‘e Ridderdijk Ster Sport (Omer 493 x Ulke 338).

De vierjarige Ilja van Bloemhof, gefokt en in eigendom van F. en J. Bloemhof uit Bolsward, werd onder het zadel voorgesteld door Jelmer Ketelaar en viel op vanwege zijn mooie type en sterke stap. Ilja is een nakomeling van de bekende Grevinne fan Lutke Peinjum Ster Preferent Prestatie (v. Ulke 338) uit stam 50 die ook KFPS stamboekhengst Tjalbert 460 voortbracht.

Dietmer

De vijfjarige Dietmer fan ‘e Ridderdijk Ster Sport, gefokt en in eigendom van A. Duiven-Lettinga uit Hartwerd, werd aangespannen voorgesteld door Age Okkema en had een lichtvoetige draf en veel schakelend vermogen. Dietmer is een nakomeling van de merrie Eelkje van Tsjerkgaast Preferent Prestatie (v. Ulke 338) uit stam 143, ook moeder van KFPS stamboekhengst Walt 487, en heeft een verwantschap van 16,99%.

Beide nog over

Volgens Hergen van Hall hebben beide paarden nog over: “het zijn beide hengsten die zich overtuigend presenteren maar zich ook zeker nog wat moeten ontwikkelen. Ilja stapt en galoppeert sterk maar mag nog wat meer ruggebruik laten zien in de draf. Dietmer draaft en galoppeert met veel techniek maar kan nog wat meer gemak in het stappen krijgen.”

Goede presentatie

Juryvoorzitter Piet Bergsma is benieuwd wat de hengsten zullen laten zien tijdens de voorrijdagen: “beide paarden hebben een goede presentatie gegeven. Bij Dietmer kijken we er naar uit om hem onder het zadel te zien en Ilja is ook een paard waar we graag meer van zien, zijn type en dan met name zijn kruis, zou veel kunnen toevoegen.

Tweede voorrijdag

Beide hengsten stromen in tijdens de tweede voorrijdag op weg naar het Centraal Onderzoek, die gehouden zal worden op 15 juli.

Bron: Phryso