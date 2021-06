Hessel-dochter kampioen Zeeuwse fokdag

De allereerste fokdag sinds lange tijd werd zaterdag georganiseerd door Fokvereniging het Friesche Paard Zuid-Nederland in het Zeeuwse Oosterland. Dagkampioene werd de zesjarige Ysah PD vd Swarte Proenker Ster (Hessel 480 x Tsjalke 397). De merrie van Peter en Denise de Meulmeester uit Heinkenszand kreeg een stalgenote naast zich als reservekampioen: de in april geboren Quinti PD vd Swarte Proenker (Tymen 503 x Beart 411).

“Het veulen heeft veel schwung in de draf” luidde het jurycommentaar bij monde van Corry Terpstra, die met Wil Thijssen en Willem Sonnema naar Nisse was afgereisd voor deze fokdag. “De merrie stapt beter en is wat correcter en sterker in bouw”, motiveerde ze het kampioenschap van Ysah.

Patser beste hengstveulen

Quinti kreeg een eerste premie en het oranje rozet ging bij de hengstveulens naar Patser van de Waelhoeve, de zoon van Matthys 504 uit Merle van de Waelhoeve Ster Sport AA (Uldrik 457), gefokt en in eigendom van Margreet Hendriks van Warbij uit Zuilichem. Patser kreeg de titel beste hengstveulen van de keuring. Bij de driejarigen kreeg Inez B (Julius 486 x Tonjes 459) een Ster met een tweede premie.

