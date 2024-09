Hieke fan Bokkum gekroond tot beste limietpaard regio zuid in Lierop

Simone Jongbloed haalde met de sterk gaande Hieke fan Bokkum de winst naar zich toe op het regionale kampioenschap damesklasse regio zuid op het concours in Lierop. De Eise 489-dochter Hieke was heel sterk over de benen, liep de hele wedstrijd mooi in balans en had veel ruimte in haar beweging. In front zou de jury haar nog graag iets luchtiger willen zien.

Renate Roling werd tweede met Teunke fan de Slachtedyk (Wylster 463). Ook deze merrie liep met een aansprekend front en had een mooi totaalbeeld. In de voorhand was ze goed, in achterbeengebruik zou ze nog ietsje meer mogen ondertreden. Janne Jacobs werd derde met Rinske v.d. B. (Beart 411).

Ook open klasse voor Hieke fan Bokkum

In de open klasse kwam Hieke fan Bokkum ook aan de start en werd ze gereden door Lubbert van Oene. Deze rubriek schreef ze ook op haar naam. ”De merrie was mooi constant, had een mooi front, een goede stelling en was ze sterk in de achterhand” zo luidde het juryoordeel. Teun Swaanen pakte hier met Oedske (Jurre 495) de tweede plaats. ”Dit paard gaf goed partij, was ook aansprekend in front, maar kwam in het achterbeengebruik iets tekort”. Piet van Kempen pakte de derde plaats met Annebel van de Sprong (Tsjalle 454). De stijlprijs ging naar Janne Jacobs die Rinske v.d. B. reed. Hieke fan Bokkum werd op het concours in Lierop gekroond tot beste limietpaard regio zuid 2024.

Bron: KFPS