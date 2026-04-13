Hielke 530 gaat zijn weg vervolgen in Amerika

KFPS-stamboekhengst Hielke 530 vertrekt dit jaar naar Amerika. Dat maakte zijn huidige eigenaar en hengstenhouder Jelmer Chardon afgelopen weekend bekend tijdens zijn hengstenshow. “Via bemiddeling van Nico Meijer en Ingeborg Klooster is het gelukt en is Hielke 530 verkocht. De nieuwe eigenaar is Macias Corral Friesians in Monee IL in Amerika”, aldus Chardon. Met deze transfer zorgt Hielke 530 voor het eerste Jurre 495-bloed in Amerika.

De achtjarige Hielke 530 (Jurre 495 x Jisse 433) is de eerste goedgekeurde zoon van vijfvoudig hengstenkeuringskampioen Jurre 495. Hielke 530 is gefokt door de familie Ludema uit Witmarsum. De hengst is momenteel nog in eigendom van Stal Chardon samen met Hans-Jürgen Niemeyer. Hielke 530 kreeg in 2024 halfbroer Siebren 547 (Jurre 495 x Alke 468) als stalgenoot erbij en een jaar later kwam ook Tygo 556 (Jurre 495 x Michiel 442) op stal in Jorwert.

Hielke 530 gaat nu zorgen voor een nieuwe bloedimpuls in Amerika. Hij komt straks ter dekking bij Friesian Connection in Dorr Michigan.

Planning

Wanneer Hielke 530 precies zal vertrekken is nu nog niet helemaal duidelijk. Hij zal voor dekseizoen 2027 in ieder geval pas beschikbaar zijn in Amerika. In Nederland zullen de oudste mannelijke nakomelingen eind 2026 voor het eerst te zien zijn op de eerste bezichtiging en in 2027 kunnen de eerste driejarigen op de keuringen komen. Er zijn voldoende nakomelingen van Hielke 530 om te mogen aannemen dat hij netjes zijn nakomelingenonderzoek zal kunnen afronden, wellicht eind 2027 en anders een jaar later.

Bron: KFPS