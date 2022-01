Hiltsje B.L. beste merrie bij Friesian Talent Cup

De vierjarige merrie Hiltsje B.L. (Nane 492 x Beart 411) won vandaag de finale van de Friesian Talent Cup voor merries in Harich. Samen met haar amazone Lilian de Waal was Hiltsje B.L. met 77 punten de beste. Imke v.h. Vechtdal Hoeve (Felle 422 x Sape 381) werd met Ingeborg Klooster in het zadel tweede met 73 punten.