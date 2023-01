HK Friezen: Jurre 495 voor vijfde keer Algemeen Kampioen

"Het kan toch niet zo zijn dat een hengst geen kampioen meer kan worden omdat hij dat al vier keer geweest is" zei juryvoorzitter Sabien Zwaga bij de ontknoping van de KFPS Hengstenkeuring 2023 in Leeuwarden. En zo was het. Jurre 495 maakte opnieuw diepe indruk met zijn geweldige achterbeen, houding, balans en super constante prestatie en werd zo voor de vijfde keer Algemeen Kampioen van de Friezen. De jeugdige Arent 515 werd algemeen reservekampioen.

De kampioenschappen waren geen onverdeeld eenvoudige opgave voor de driekoppige hengstenkeuringsjury van dit jaar, Sabien Zwaga, Popke van der Meulen en Jan Hellinx. Waar het publiek op de banken van het WTC Expo natuurlijk vooral door de draf in vervoering komt, moeten de juryleden ook naar onder meer de bouw, rasuitstraling, beenwerk en stap kijken.

‘Onvoorstelbaar’

Jelmer Chardon (hengstenhouder en eigenaar van Jurre 495): “Daar zijn we weer! Onvoorstelbaar. Ik vond het toch wel spannend, Arent vond ik geweldig, dus ik begon ‘m wel een beetje te knijpen. Het is heel bijzonder, dit is een paard met onvoorstelbaar grote klasse, er zijn weinig paarden die zo constant presteren. Hij gaat echt van achter zitten en aan de voorkant omhoog en dat doet hij keer op keer.” Gevraagd naar de plannen nu zegt de hengstenhouder: “Een biertje drinken, of twee.”

Vijfde keer

Het is de eerste keer dat een hengst voor de vijfde keer kampioen wordt. De Friese hengsten moeten in principe elk jaar aan de hengstenkeuring deelnemen, als ze in Nederland ter dekking staan.

