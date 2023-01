HK Friezen: Nane 492 Paard van het Jaar

Nane 492 is op de KFPS Hengstenkeuring 2023 uitgeroepen tot Paard van het Jaar 2022. Hij kreeg bovendien de Silver Bowl overhandigd, de prijs voor de beste KFPS stamboekhengst voor de sjees. Arno Brok, Commissaris van de Koning in Friesland, overhandigde de prijs aan de familie Bouma van Stal Henswoude. Nane 492 maakte voor de sjees en Sybren Minkema aan de leidsels een prachtige ereronde met staande ovatie.

De vakjury, bij monde van Richard Flier, feliciteerde alle genomineerden: Jeroen Poll, Jehannes 484, Nane 492 en Imkje ‘fan Panhuys’. ‘Stuk voor stuk paarden met talent voor de sport, met uitstraling, ware ambassadeurs voor het Friese ras.’ De strijd voor de titel Paard van het Jaar 2022 mocht zich verheugen op veel enthousiasme. Op internet, via Phryso.com is er ongelooflijk veel gestemd. Na enige filtering bleef er een uitslag die in lijn lag met het oordeel dat de vakjury bestaande uit Richard Flier, Rinus Loman en Louise Hompe, heeft geformuleerd.

Uit het juryrapport:

“Nane 492 werd dit najaar na een blessure kampioen dekhengsten voor de sjees. Hij heeft al twee goedgekeurde zonen, zijn afstammelingen doen het goed in de sport en dat is de toekomst voor het Friese paard. Nane 492 krijgt de titel Paard van het jaar 2022. De hengst Paard van het Jaar maken is een hommage aan de jarenlange samenwerking tussen hengstenhouder en trainer om de tuigsport op een hoog niveau te brengen en te houden! Kijk en geniet met ons naar dat spectaculaire voorbeen en de kracht van het achterbeen, begeleid door Sybren die ook de jongste niet meer is, een applaus voor Nane 492!”

