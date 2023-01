HK Friezen: Volg de keuring live

De KFPS Hengstenkeuring in Leeuwarden is vandaag begonnen met de tweede bezichtiging. In dit bericht houden we voor u de uitslagen bij en vindt u handige links (naar onder andere de livestream).

Handige links

Klik hier voor de livestreams (in meerdere talen)

Klik hier voor het programma

Klik hier voor de groepenindeling

Aangewezen hengsten

Nr. 5 Mindert K. Ster (Elias 494 x Rindert 406)

Nr. 52 Kai van de Demro Stables ster (Elias 494 x Pier 448)

Nr. 8 Jackson Jackson ût de Grachten Ster (Menne 496 x Dries 421)

Nr. 172 Onyx van Es Ster (Menne 496 x Stendert 447)

Nr. 9 Manno fan Burmania Ster (Fonger 478 x Andries 415)

Nr. 46 Martin M Ster (Alwin 469 x Maurits 437)

Nr. 11 Marijn van de Hofstad Ster (Jehannes 484 x Beart 411)

Nr. 16 Japie van de Anne Hoeve Ster (Tymen 503 x Tsjerk 328)

Nr. 230 Nick fan Meulunteren Ster (Tymen 503 x Hessel 480)

Nr. 164 Naud T van Sessing Ster (Tiede 501 x Bartele 472)

Nr. 261 Melle fan nij Amerika Ster (Tymen 503 x Hinne 427)

Nr. 289 Jisse fan Bokkum Ster (Tymen 503 x Beart 411)

Nr. 190 Maarten S Ster (Tiede 501 x Michiel 442)

Nr. 240 Maarten v/d Broeklanden Ster (Tiede 501 x Uldrik 457)

Nr. 298 Jensen v.d. Terpen Ster (Tymen 503 x Tjalbert 460)

Nr. 75 Janto von Ihlow Ster (Tiede 501 x Doaitsen 420)

Nr. 84 Olmar van ‘t Soeskeshof Ster (Tiede 501 x Norbert 444)

Nr. 32 Marcel fan ‘e Ridderdijk Ster (Tjebbe 500 x Wytse 462)

Nr. 202 Marnix van Hilberalti Ster (Tjebbe 500 x Rindert 406)

Nr. 248 Nanne van Tilster Ster (Tjebbe 500 x Hessel 480)

Nr. 300 Otte Z. Ster (Tjebbe 500 x Doaitsen 420)

Nakeuring:

Ozzy van de Brandse Hoeve (Epke 474 x Onne 376)

Programma

De volgende onderdelen worden uitgezonden via de livestream: donderdag 12 start de hengstenkeuring om 9.00 uur met de finale van de Friesian Talent Cup en dan loopt het programma om 12.15 uur door in de tweede bezichtiging. Vrijdag 13 januari begint de livestream om 9.00 uur op de website en op de app van Omrop Fryslân. De finale van de Horses2fly KFPS sportcompetitie tuigen staat ’s morgens op het programma, een aantal hele interessante clinics en vanaf 12.30 start de tweede groep hengsten voor de tweede bezichtiging. Vrijdagavond vanaf 20.30 uur zijn ook de Friesian Proms via de website te bewonderen. Zaterdag 14 januari vanaf 8.30 uur wordt de Hengstenkeuring via livestream uitgezonden via de website én de tv-zender van Omrop Fryslân. Op deze dag komt de toelichting in zes verschillende talen: in het Fries met Henk Dijkstra en Gerrit de Boer, in het Nederlands waarbij speaker Bert de Ruiter en alles wat er in de baan gebeurt volledig te horen zal zijn.

Bron: Horses.nl/Phryso/KFPS