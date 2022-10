HK-kampioen Matthys 504 maakt rentree tussen de witte hekjes: ‘Hij is er weer’

Na een blessure en daarna een langdurig revalidatietraject maakte Matthys 504 afgelopen vrijdag zijn rentree tussen de witte hekjes. Met vaste amazone Corina van den Bunt liep de Algemeen Kampioen van 2020 naar twee keer ruim 66% op de subtop wedstrijd in Beuningen.

Op de ochtend van de HK in 2021 liep de toenmalige titelhouder niet goed. ‘Het duurde een poosje voordat duidelijk werd wat hem mankeerde en voordat er een gerichte behandeling kon worden ingezet’, blikt Corina terug. ‘De familie Van Manen zei meteen: “We nemen de tijd met hem. Hij is zó’n speciaal paard, daar neem je geen risico mee. Zijn volledige herstel stond voorop, daarna zouden we wel verder zijn. Matthys was op dat moment immers al Sport Elite.’

200% inzet

Dat ‘verder zien’ weten we nu. In Beuningen liet Matthys 504 met 66% in de Prix St. Georges en diezelfde score in zijn Intermediaire I-debuut zien dat hij er weer helemaal is. Zijn amazone is blij met de prima prestatie van ‘haar’ oogappel. ‘Hij voelde zo goed aan tijdens de training dat het het juiste moment was om weer met hem binnen te rijden. Ik weet hoe dan ook dat Matthys me nooit in de steek laat; hij doet altijd 200% zijn best. Dat was tijdens de training ook altijd wel lastig: omdat hij áltijd voor gaat, moest ik hem tegen zichzelf in bescherming nemen. Bij een paard dat zo graag voor je wil werken, heb je de neiging te snel te gaan.’

Opstappen en wegrijden

Toen ze afgelopen zomer weer in het zadel van de nu tienjarige hengst plaatsnaam, voelde dat meteen weer als vanouds, aldus de amazone uit Ederveen. ‘Het was opstappen en wegrijden. Jasper (van Manen, red.) had natuurlijk al het werk gedaan tijdens het revalidatietraject. Matthys was de oefeningen niet vergeten. En dat bleek ook wel tijdens de wedstrijdrentree. Ik wilde graag een goede score neerzetten en een foutloze proef rijden. Dat lukte.’

