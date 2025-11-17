HK KFPS: 367 hengsten aangemeld voor eerste bezichtiging

Voor de eerste bezichtiging van de Hengstenkeuring 2026 zijn maar liefst 367 jonge hengsten aangemeld. Vanwege dit grote aantal is besloten om de keuring over zes dagen te verspreiden, van maandag 1 december tot en met zaterdag 6 december.

KFPS Door

Elke dag worden er ruim 60 hengsten gekeurd van 08.00 uur tot 17.30 uur op Manege Gaasterland in Harich. Daarnaast is er op alle dagen een livestream beschikbaar, zodat u niets van dit mooie spektakel hoeft te missen.

Catalogus eerste bezichtiging.

Groepsindeling.

Meeste zonen van Auwert 514

De hengsten zijn zoveel mogelijk geclusterd op basis van hun vaderlijn, zodat toeschouwers een duidelijk beeld krijgen van de fokkerij van het betreffende vaderdier. Met 27 zonen levert Auwert 514 dit jaar de grootste groep. Daarna volgen Herre 534 met 26 zonen, Ulbrân 502 met 21 zonen en Gosse 526 met 20 zonen.

Bron: KFPS/Bewerkt door Horses.nl