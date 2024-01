HK KFPS: ‘Inzet op bloedspreiding krijgt komende jaren focus’

De tweede bezichtiging op de KFPS Hengstenkeuring leverde afgelopen weekend 48 doorverwijzingen op. “De aanwijzing van jonge hengsten zal dit jaar ruimer zijn dan voorgaande jaren”, liet HKC-voorzitter Piet Bergsma gedurende de twee dagen meerdere malen weten. Hengsten die laagverwant zijn of kunnen bijdragen aan meer bloedspreiding werden iets makkelijker meegenomen.

Daarbij gaf men wel duidelijk aan dat een hengst, om kans te maken op doorverwijzing, correct moet zijn. Dat wil zeggen, in ieder geval correct qua beenwerk, aangezien dit natuurlijk een positieve uitwerking heeft op de gezondheid en duurzaamheid van het paard. Verder wil men niet terug naar vroegere tijden, waarin men in de flessenhals terechtkwam en slechts drie goedgekeurde dekhengsten overhield voor de fokkerij. Inzet op meer spreiding in de hengstenlijnen zou de komende jaren in ieder geval tot gevolg kunnen hebben dat er enige concessies gedaan moeten worden qua beweging, rasuitstraling of karakter. “Vorig jaar lukte het niet om lager verwante hengsten mee te nemen. Dit jaar is er weer een nieuwe lichting en wij hopen dat er nu wel een paar bij zitten die het redden. Het zou kunnen voorkomen dat we uiteindelijk misschien wel een beetje water bij de wijn moeten doen. De vraag is nu alleen nog, hoevéél water”, aldus de hengstenkeuringscommissie.

Debutant Jeppe 537 bouwt aan imposante fanclub

Hier droom je van”, zegt een heel blije Jan van der Meulen uit Joure, die afgelopen zaterdag namens Stoeterij Bommelsteijn bij de huldiging van de algemeen KFPS-kampioen aanwezig was in Leeuwarden. ‘Hun’ Jeppe 537 is de nieuwe kampioen en wat voor eentje. Een heel imponerende hengst die zich ontwikkelde tot publiekslieveling en geschaard kan worden in het rijtje van Beart 411, Onne 376, Alwin 469 en natuurlijk The King Jasper 366. Jeppe 537 is een zoon van Alwin 469 en lijkt het stokje van zijn vader over te gaan nemen. Voor trainingsstal/dekstation De Nieuwe Heuvel in Lunteren is deze kampioenstitel ook een heel mooie opsteker, aangezien het alweer enige jaren geleden was dat zij de algemeen kampioen van de KFPS Hengstenkeuring in handen hadden.

