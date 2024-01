HK KFPS 2024: volg de finaledag live

De finaledag van de KFPS hengstenkeuring is vandaag live te volgen via de website van Omroep Fryslan. De livestream wordt uitgezonden tot 18 uur. Omrop Fryslan zendt de hengstenkeuring ook op tv uit. Volg in dit bericht de gehele finaledag. Alwin 469, Jurre 495, Jehannes 484, Tymen 503, Meinte 490, Nane 492, Boet 516 en Wibout 511 kregen in de ochtend een uitnodiging voor de kampioensring.

Oudere hengsten: Alwin 469, Jurre 495 en Jehannes 484

Bij de oudere hengsten (13 jaar en ouder) kregen Alwin 469, (de reeds vijfvoudig kampioen) Jurre 495 en (de in 2015 als kampioen en in 2022 als reservekampioen gehuldigde) Jehannes 484 een ticket voor de kampioensring.

Het in grote getale toegestroomde publiek kon genieten van maar liefst twee rubrieken oudere hengsten. ‘Een genot om naar te kijken’, aldus Sabien Zwaga. ‘Veel respect voor deze hengsten.’ Uit het eerste deel van de rubriek werden Jurre 495 en Jehannes 484 uitgenodigd, Alwin 469 volgende uit het tweede deel. ‘Alwin 469 met zijn fans, applaus, veel ras, kippenvel en spectaculair voorbeen.’

Alledrie hengsten waren al drie avonden te zien in de KFPS Jubileumshow en wisten ook op zaterdagmorgen 13 januari een top presentatie neer te zetten. Jurre 495 liep als een klokje en er was dan ook geen twijfel om hem een kans te geven zijn titel te prolongeren. Na een jaar afwezigheid was Jehannes 484 weer in bloedvorm en zijn fijne, gedragen presentatie leverde hem een aanwijzing naar de kampioenskeuring op.

Hengsten tot en met 12 jaar: Tymen 503, Meinte 490 en Nane 492

Tymen 503, Meinte 490 en Nane 492 hebben zich uit de rubriek hengsten tot en met 12 jaar geplaatst voor de kampioenskeuring bij de oudere hengsten. ‘Een rubriek met allemaal toppers’, complimenteerde Sabien Zwaga. ‘Geweldig kapitaal’, aldus Bert de Ruiter over het negental.

Tymen 503 onder luid applaus op kop

Met mede juryleden Jan Hellinx en Manuel Gasseling plaatste Sabien Zwaga – onder luid applaus – Tymen 503 op kop van deze rubriek. ‘Hij laat een mooi silouet zien, met een prachtig edel hoofd. Een jeugdige hengst die lichtvoetig in draf is.’

Meinte 490 en Nane 492

De tweede plek was voor Meinte 490 die zijn vele behang fraai showde. ‘Hij viel op met zijn evenredige bouw, goede stap en correcte draf.’ Ook de derde hengst uit deze rubriek verdiende een ticket naar de kampioenskeuring: Nane 492. ‘Hij is bijna een icoon, met zijn buitengewone voorbeengebruik.’

Goedgekeurd in 2019 en 2020: Boet 516 en Wibout 511

Boet 516 en Wibout 511 hebben zich als eerste geplaatst voor de kampioenskeuring jonge hengsten tijdens de KFPS Hengstenkeuring 2024 op zaterdag 13 januari in het WTC in Leeuwarden. De hengsten wisten het publiek meteen enthousiast te krijgen in hun rubriek: goedgekeurd vanaf dekseizoen 2019 en 2020.

Droom

Juryvoorzitter Sabien Zwaga kwam superlatieven te kort om de op kop geplaatste hengst te beschrijven. ‘Boet 516 is een droom van een hengst, met een uniek hoofdje en sierlijke belijning. Hij stapte met ruimte en takt en met rust heeft hij veel ruimte in zijn voorbeen.’ Wibout 511 mag ook naar de kampioenskeuring, zo maakte Sabien Zwaga bekend. ‘Een hele eervolle plek, hij wordt elk jaar sterker – elk jaar beter.’ De negenjarige hengst liet een goede presentatie zien in draf met een sterk achterbeen.

Vandaag wordt onder andere de Fokker van het Jaar en Paard van het Jaar bekend gemaakt. Ook staat de keuring van de ingeschreven stamboekhengsten op het programma. Vanmiddag vindt de kampioenskeuring plaats.

Bekijk hier de livestream in het Nederlands

Catalogus

Programma

Livestream

Bron: Horses.nl/Phryso