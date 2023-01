HK Nakeuring: Orion (Ulbrân 502) en Melle (Tiede 501) naar de voorrijdagen

Tijdens de na- en herkeuring van de KFPS Hengstenkeuring 2023 zijn op vrijdag 20 januari in Harich nog twee hengsten aangewezen voor de voorrijdagen. Orion af Sortemosegaard Ster (Ulbrân 502 x Hessel 480) en Melle ‘van de Brink’ Ster (Tiede 501 x Sipke 450) mogen een ronde verder in het traject op weg naar KFPS stamboekhengst.

De hengstenkeuringscommissie onder leiding van Piet Bergsma nam vanochtend de paarden voor de nakeuring voor haar rekening, hieruit werden Orion en Melle aangewezen. ‘Beide paarden zijn rastypische hengsten, met een goede bovenlijn en sterke bouw. Melle had iets meer lengte in het kruis kunnen hebben, maar is een goedgebouwd paard dat ruim en taktmatig stapte en opwaarts draafde met een sterk achterbeen’, aldus Piet. ‘Voor Orion kwam de nakeuring wellicht nog wat vroeg aangezien hij nog wat lichte onregelmatigheid had in het voorbeen in stap. Maar in draf was hij heel sterk en taktmatig dus vandaar dat we ook met deze hengst het avontuur aangaan.’

64 hengsten naar de voorrijdagen

In totaal zijn er nu 64 jonge hengsten aangewezen voor de voorrijdagen, die van start gaan in juni. 53 hengsten zijn aangewezen in Leeuwarden vorige week, twee zijn vandaag toegevoegd en 1 hengst staat nog klaar van de voorrijdagen uit 2022. Daarnaast stromen er nog acht hengsten weer in uit het Centraal Onderzoek 2022. ‘De keuze is reuze, want we nemen afstamming, verwantschap en bloedspreiding mee maar de kwaliteit moet er ook er naar zijn. Dat we dan op zo’n mooi aantal hengsten komen zijn wij dik tevreden over.’

Bron: Phryso