Hompe en Boersma in 2020 weg bij inspectie KFPS

Louise Hompe en Jaap Boersma stoppen in 2020 als inspecteur bij het Koninklijk Fries Paarden Stamboek (KFPS). Dit is het gevolg van de wens de doorstroming te versnellen, zo meldt de aan het stamboek verbonden website Phryso.com. Hompe blijft wel beschikbaar als senior jurylid, Boersma trekt zich volledig terug.

Er is het afgelopen jaar nogal wat onrust geweest over de inspectie. Na het tussentijdse vertrek van Jacques Verkerk, die aangenomen was als Manager Keuringen en Opleidingen, liet het KFPS weten desondanks verder te willen met de professionalisering van de inspectie.

Scheiden van beleid en uitvoering

De doelen die Verkerk moest nastreven, blijven onveranderd, aldus het KFPS. De kwaliteit van het keuren moet verder geprofessionaliseerd worden. De aansturing, monitoring en opleiding van juryleden wordt een taak van het stamboekkantoor. Het ontwikkelen van keuringsbeleid en de uitvoering ervan worden gescheiden. Dit is opmerkelijk omdat eerder het formuleren van keuringsbeleid een taak van de inspectie was, op basis van de wensen van de ledenraad. De directie lijkt deze taak nu naar zich toe te halen. Daarnaast moet de inspectie minder belast worden t.a.v. keuringsgerelateerde zaken en “zich concentreren op het keuren van paarden”. En tenslotte is het doel om de organisatie minder kwetsbaar te maken in de fokkerij.

Strategisch plan

In het strategisch plan 2019 -2024, dat in mei aan de leden werd gepresenteerd, stond nog niet veel concreets over de vorderingen. De inspectie valt voorlopig direct onder stamboekdirecteur Ids Hellinga. Het strategisch plan constateerde dat er wellicht nood is aan een maximumtermijn voor jury en inspectie, maar dat die er nog niet is. Het vertrek van de twee oudgedienden lijkt een stap in het bevorderen van de gewenste doorstroming.

Uitgedund

Zowel Hompe als Boersma zijn sinds 2008 inspecteur bij het stamboek en sinds de jaren ’80 actief als jurylid. Het KFPS telt momenteel vijf inspecteurs en één aspirant-inspecteur. Met het vertrek van de twee wordt de Friezen-inspectie dus uitgedund. Het KFPS ziet in het vertrek van Boersma en Hompe vooral als een kans voor nieuw talent. Het stamboek laat weten er naar te streven om in elk geval één van de twee vrijkomende functies dit najaar al op te vullen.

