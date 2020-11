Hoogste dagscore IBOP Boxtel voor Annebel

De IBOP in Boxtel op zaterdag maakte twee merries Kroon: Annet van de Meikade (Jouwe 485 x Doaitsen 420) en Alexia van de Olde Mette Moate (Epke 474 x Uldrik 457). De hoogste dagscore was voor Annebel G. van de Sprong Ster (Tsjalle 454 x Beart 411).



Annebel maakte indruk in haar tuigproef waar ze 84,5 punten mee verdiende. In handen van Marcel van Bruggen liet de merrie van familie Van Kempen een 8 noteren voor haar voorbeengebruik en zweefmoment in de draf, en voor haar impuls. De vierjarige Stermerrie kreeg voor haar achterbeengebruik een 8,5.

Twee maal promotie naar Kroon



Fokker Willem Lokhorst heeft na deze IBOP nog een Kroonmerrie in zijn stal. Het voorlopig Kroon predicaat van zijn Annet van de Meikade kon worden omgezet naar definitief Kroon dankzij een rijproef met 77,5 punten.

Met 77 punten in de rijproef maakte ook Alexia van de Olde Mette Moate promotie. De merrie van Gerrie van Rossum uit Overasselt, en gefokt door Anton Schut, komt uit stam 38. De lijn van stammoeder Wijkje Model Preferent Prestatie (Nanne 197) en haar dochter Marrit B. Model Preferent (Oege 267).



82,5 punten voor Mooie Dame



In Boxtel verschenen tien combinaties in de baan. Annebel had de hoogste dagscore met haar tuigproef. In de rijproef haalde Mooie Dame van de Kreterenhof Ster (Jerke 434 x Lammert 260) de meeste punten. Ze kreeg een 8 voor haar draf met een totaalscore van 82,5 punten. De achtjarige Stermerrie mag de A achter haar naam inwisselen voor AAA.

Bron: Phryso