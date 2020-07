Horses.nl Veulenkeuring: Macho fan it Skar aan kop bij Friezen

Voor de Horses.nl veulenkeuring werden in de categorie Friese veulens slechts drie veulens aangeboden. Die drie werden op rij gezet door Mirjam Hommes en Wil Thijssen. Zij kozen Macho fan it Skar (v. Tjebbe 500) van familie F. de Jong uit Katlijk als kampioen.

Jurylid Wil Thijssen beoordeelde de Friese veulens samen met Horses.nl redacteur Mirjam Hommes. Hommes kent Thijssen als zeer deskundig en positief ingesteld docent en examinator van de beoordelingscursussen die het Friese stamboek organiseert.

Wat lastiger te beoordelen

Thijssen: “Sommige onderdelen zijn wat lastiger te beoordelen van video dan in levende lijve. De kwaliteit van het beenwerk is bijvoorbeeld eigenlijk niet te beoordelen, dus dat hebben we ook niet echt meegenomen in ons commentaar. Daarnaast weten we niet hoe oud de veulens waren bij het maken van de filmpjes. Tenslotte werden niet alle veulens mooi opgesteld aan het begin, soms stonden ze wat scheef of onvoordelig.”

De jury heeft geprobeerd de bouw toch op een gunstig moment in de filmpjes te bekijken.

Winnaar

Macho fan it Skar

Hengstveulen

Tjebbe 500 x Alwin 469

Geb. 12 april 2020

Fokker: Fam. F. de Jong, Katlijk

“Dit is een heel attent veulen met een edel hoofdje en een mooi verticaal gerichte hals, zoals we dat bij de Friezen graag zien. De hoofdhalsverbinding zou wat lichter mogen, maar het is een mooi rastypisch veulen met front en een goede kap. Het veulen oogt hoogbenig, met een goede romprichting en een sterke bovenlijn. Het kruis mocht iets meer lengte hebben, maar dit is een degelijk en sterk gebouwd veulen. De beenstanden lijken correct. De stap is mooi taktmatig, heeft ruimte, en het achterbeen sluit mooi aan bij het voorbeen. Het veulen toont in stap goed lichaamsgebruik en voldoende schoudervrijheid. In draf is dit veulen taktmatig en ruim, met een goede halshouding. Hij maakt een mooi front, en de draf heeft een zweefmoment. Een tikkeltje meer buiging in het spronggewricht zou nog beter zijn. Dit is een heel functioneel en degelijk gebouwd veulen. We vinden Macho het meest complete veulen van de drie en daarom zetten we hem op de eerste plaats.

2e plaats

Hinke Fan’e Simmerdyk

Merrieveulen

Tsjalle x Norbert

Geb. 22 januari

Fokker: D. van der Boon

“Dit veulen heeft een mooie lange hals met veel oprichting en een lichte hoofdhalsverbinding. Wel is haar hoofdje iets lang. De eerste foto toont het veulen niet op haar best, maar in de stap lijkt het correct gebouwd. De romprichting is wat lastig te zien en zou wellicht wat meer opwaarts mogen zijn. De bovenlijn is voldoende sterk, ze heeft een mooie schuine schouder en het kruis is correct. De stap kon ruimer, het veulen lijkt soms nog wat moeite te hebben om de takt te vinden. Hinke waardeert zich duidelijk op in de draf. Ze heeft een mooie halshouding met veel front in draf, maar zou nog wat sterker mogen worden in het achterbeen, dat wat meer ondergebracht mag worden. Een veulen met veel front en een correcte draf.”

3e plaats

Maat van de Goorsteeg

Hengstveulen

Alwin 469 x Gerben

Geb. 6 maart 2020

Fokker: E. Brouwer

Eigenaar: Fam. Matthysen-Franken

Niet te koop

“Dit veulen is op de video nog heel jeugdig. Op deze leeftijd is een veulen nog vrij moeilijk te beoordelen en het veulen wordt ook niet opgesteld. In het eerste deel van de video laat het veulen zich het beste zien. Maat heeft een heel mooi edel hoofd en een verticale hals, maar de nek mag wat langer en de hoofdhalsverbinding wat lichter. Het is veulen is heel mooi zwart. Maat heeft een mooi front, de bovenlijn en aansluiting bij de lendenen had wat sterker gemogen en de romprichting zou wat meer horizontaal gericht mogen zijn. Het achterbeen lijkt iets gehoekt. Hij laat niet veel stap zien, maar de stap lijkt voldoende ruim, al missen we nog wat kracht en ritme. Hij is nog wel erg jong natuurlijk. In draf zou de achterhand er nog iets meer onder mogen komen, hij maakt wel mooi front en heeft zweefmoment. In draf toont hij ook veel souplesse. Een mooi rassig veulen.”

