Titel Fries Paard van het Jaar voor Horses2Fly Anniek

Op de Friese Hengstenkeuring is Horses2Fly Anniek (Haitse 425) vandaag gekozen tot paard van het jaar, zo meldt Phryso, de nieuwssite van het KFPS. De tienjarige merrie, die als stamboeknaam Anniek van de Oosterzanden heeft, veroverde eerder dit jaar met paramenner Jacques Poppen de Witte van Moort Para Men Trophy.

De paramenner was heel trots op Anniek: “Ik gun iedereen zo’n paard”, glunderde hij. Poppen gaf met Anniek al twee avonden een prachtig optreden weg bij de Friesian Proms. Volgens de wereldkampioen had Horses2Fly Anniek ook een goede dag. “Ze staat hier achterin de stallen en is hengstig.”

Wereldkampioen Paramennen

Jacques en Eva Poppen kochten Anniek van haar fokker Erwin Mollema voordat ze überhaupt ter wereld kwam. Dit seizoen bezorgde Anniek de menner individueel goud en teamgoud tijdens het Wereldkampioenschap paramennen in het Limburgse Kronenberg. Het WK was pas de zevende wedstrijd was voor Horses2fly Anniek. Ook werd de merrie eind september gehuldigd als Hippiade kampioen in de klasse M mendressuur.

Poppen blikte dankbaar terug en zei vandaag tijdens de prijsuitreiking dat hij heel dankbaar is dat de merrie hem zoveel heeft gegeven. Herma Donker reikte de prijs uit en voegde treffend toe: “Anniek geeft Jacques op een bijzondere manier zijn benen terug.”

Overige winnaars op de Friese Hengstenkeuring in Leeuwarden waren Eise 489 (Maurits 437) die voor het derde opeenvolgende jaar de Silver Bowl won, een titel voor de beste dekhengst voor de sjees. Fokker van het Jaar werd Hindrik Kuiper uit Oosterend.

Bron: Phryso.com/Facebook