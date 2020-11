Horses2fly KFPS Sportcompetitie afgelast voor 2020/2021

De Horses2fly KFPS Sportcompetitie 2020/2021 voor Friese paarden is afgelast. De organisatie geeft aan dat er te weinig mogelijkheden zijn voor selectiemomenten om nog een waardige competitie te kunnen organiseren. Door de coronamaatregelen zijn er zeker tot half november geen wedstrijden mogelijk en ook de wedstrijden in Sonnega en Haskerhorne in december zijn inmiddels al afgelast.

De Horses2fly KFPS Sportcompetitie is een jaarlijkse landelijke competitie, indoor en outdoor, voor Friese dressuur-, men- en tuigpaarden. De finale van de indoor tuigcompetitie wordt altijd op de Friese hengstenkeuring in januari verreden, de finales voor het indoor mennen en de dressuur in het voorjaar in Sonnega.

Blik op het outdoorseizoen

Normaliter zou eind februari – na zo’n 18 selectiemomenten voor dressuur en mennen – de finale van de indoor sportcompetitie plaatsvinden, alsook de uitreiking van de Zilveren Zweep en de Tinnen Menner. De blik is nu gericht op de zomer van 2021. Dan staat de outdoor competitie weer op de planning.

Bron: Phryso.com / Horses.nl