IBOP Boxel: Mattie P fan Dulve overtuigt met 92 punten

De IBOP in Boxtel op zaterdag 14 november kende met acht paarden een klein, maar heel fijn deelnemersveld. Met 92 punten voor zijn rijproef verdiende Mattie P fan Dulve Ster AAA (Pier 448 x Jasper 366) – sportnaam Mattie Galloper – een heel dik AAA-predicaat.

KFPS Door

Daniëlle Heijkoop reed Mattie, gefokt door Gabriëlle van Tilborg en in eigendom van Stoeterij Galloper, naar een monsterscore van 92 punten, met een 9 voor draf, houding&balans, schakelen én impuls.

De jury zag de zesjarige hengst, die zich dit jaar al prominent liet zien op het WK Jonge dressuurpaarden, met een actieve stap, een draf met veel dragend en schakelend vermogen, een goed achterbeengebruik, veel actie en schoudervrijheid, en een mooi gesprongen galop met balans, waarbij Mattie gemakkelijk kon verruimen en terugkomen op het achterbeen. “Het ziet er allemaal best wel gemakkelijk en soepel uit”, complimenteerde Jos van der Wal die samen met Jolanda Slootjes de jury vormde.

Kroon voor Vaye

Naast de AAA van Mattie werden twee paarden onderscheiden met een AA-predicaat. Unyke fan de Slachtedyk Ster AA (Markus 491 x Wylster 463) haalde met Laura Roling in het zadel 80 punten. De vierjarige merrie, gefokt en in eigendom van Grytsje van der Wal uit Abbega, kreeg naast 7’s een 8 voor haar stap en een 7,5 voor houding&balans.



Een dubbel A én het Kroonpredicaat was er ook voor Vaye fan Dulve Kroon AA (Tiede 501 x Gjalt 428), die door Lenn Couwenberg werd gereden naar 78,5 punten. De vierjarige merrie is gefokt en in eigendom van Gabriëlle van Tilborg uit Wijk en Aalburg. Vaye kreeg op alle onderdelen een 7, met een 7,5 voor draf en voor impuls.

Bron: KFPS