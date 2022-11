IBOP Boxtel: Kroon voor Gucci en Hanne, topscore voor Oukje

De IBOP vandaag in Boxtel leverde voor Gucci M. Kroon AAA (Alwin 469 x Doaitsen 420) en Hanne T. van Sessing Kroon AA (Alwin 469 x Epke 474) het Kroonpredicaat op. Oukje fan it Hiem (Tsjalle 454 x Beart 411) wist haar AA-predicaat te verhogen naar AAA met een score in de menproef van 85,5 punten.

In Boxtel verschenen 12 combinaties voor juryleden Kristel van Duren en Jos van de Broek in de baan. 11 deden een rijproef, waarbij zes een score van 77 punten of hoger haalden.

Gucci en Hanne

Met 82,5 punten wist de vierjarige Gucci met glans haar Kroonpredicaat binnen te halen. Met Marijke Boelen in het zadel kreeg de merrie van Henk Blom en gefokt door Merchje Milchien, een 8 voor haar galop die mooi bergop was. Definitief Kroon werd de ook vierjarige Hanne T. van Sessing. Gereden door Mirthe Pijper kreeg de merrie, die gefokt en in eigendom is van de familie Tanck, 78,5 punten, met een 8,5 kreeg voor haar ruime stap.

Kleindochters van Dryske

In de rijproef werden twee AAA-scores gehaald. Naast Gucci haalde Teunke fan de Slachtedyk Kroon AAA (Wylster 463 x Olof 315) van Grytsje van der Wal 83 punten, met een 8 voor impuls. Teunke verbeterde daarmee haar IBOP van 2019 waarbij ze 77,5 punten en AA scoorde. Netjes voorgesteld door Laura Roling liet Teunke zien dat ze goed aan de hulpen staat, veel techniek in de benen heeft en goed tot dragen komt. De achtjarige Kroonmerrie is een kleindochter van meervoudig CK-kampioen Dryske fan de Slachtedyk Model Sport AA (v. Teunis 332).

Haar tienjarige halfzus Mirke fan de Slachtedyk Ster AA (Reinder 452 x Olof 315), ook gefokt door de familie van der Wal en in eigendom van de zusters Roling, haalde een AA score met 80,5 punten.

Topscore voor Oukje

Het hoogste aantal punten haalde Oukje fan it Hiem Ster Sport Elite AAA (Tsjalle 454 x Beart 411). De succesvolle sportmerrie van Dressuur- en Menstal Laurena, en gefokt door Jan Hiemstra uit Elsloo, werd door Renate Roling in de menproef naar 85,5 punten gereden. Eerder haalde de tienjarige merrie al eens een AA-score, nu verdiende ze zes punten meer en mag ze AAA achter haar naam schrijven. De juryleden waardeerden haar balans met een 8,5, de souplesse met een 8 en voor schakelen kreeg ze maar liefst een 9.

Uitslag

Bron: Phryso