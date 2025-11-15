IBOP Boxtel: Twee nieuwe Kroonmerries, Teunke (Wylster 463) AAA

De IBOP in Boxtel heeft vandaag drie nieuwe Kroonmerries opgeleverd. Voor alleskunner Teunke fan de Slachtedyk Kroon Sport Elite AAA (Wylster 463 x Olof 315) was het de tweede maal dat zij naar een AAA score liep met 82,5 punten; de hoogste score van de dag.

KFPS Door

Aan de proef deden in totaal 13 paarden mee, beoordeeld door juryleden Jolanda Slootjes en Jos van der Wal. Twaalf paarden werden onder het zadel gereden, terwijl de enige aangespannen deelnemer, Teunke onder Renate Roling, meteen de hoogste score behaalde. De 11-jarige merrie van Grytsje van der Wal uit Abbega scoorde twee keer een 8 voor houding & balans en schakelen. Eerder in 2022 had ze al 83 punten behaald in haar zadelproef, wat haar consistente kwaliteit bevestigt.

Kroon voor Lotte en Didi

Het was met twee nieuwe Kroonmerries wederom een succesvolle IBOP. De algeheel kampioene van de fokdag in Schijndel van dit jaar, Lotte fan Bloemhof Kroon AA (Jehannes 484 x Stendert 447) van H&F van Rossum uit Maren-Kessel, werd door Demi van Nuys naar 81 punten gereden en behaalde daarmee het Kroonpredicaat. Ook Didi fan Bosksicht Kroon AA (Julius 486 x Onne 376) van Fleur van Kempen uit Rijkevoort gaat voortaan als Kroon door het leven. Met haar eigenaresse in het zadel liep de achtjarige merrie naar een score van 77 punten.

Vijfmaal AA

Vijf paarden liepen naar het AA predicaat. Naast Lotte en Didi was er ook een AA score voor Sjouke R. van het Hermalen (Matthys x Doaitsen 420) en Fleur Bos, zij behaalden 79 punten. Een halve punt minder was de score van Beau fan Stal Bellefleur Kroon Sport A (Jehannes 484 x Beart 411) van A.G.G. Schrauwen uit Strijen die naar 78,5 punt liep. Dezelfde score was er voor Panamera van de Hondshoeve Ster (Epke 474 x Thorben 466) van Stoeterij Boszorg. Het was een geslaagde dag voor de stoeterij uit St. Anthonis, die met Sjouke en Panamera twee AA-predicaten mee naar huis mocht nemen.

Bron: KFPS