IBOP Mexico: drie Kroonmerries, topscore van 87,5 punten voor Alwin 469-dochter

Op dinsdag 15 november zijn in Mexico drie merries Kroon geworden na het succesvol afleggen van hun IBOP: Emma van Diphoorn Kroon AAA (Alwin 469 x Sierk 326), Fenna van de Lindeboom Kroon AA (Markus 491 x Beart 411) en Dame D. van de Sprong Kroon AA (Epke 474 x Andries 415). De hoogste score was voor Dartanian MFR AAA (Doaitsen 420 x Felle 422) met 87,5 punten, en een 9 voor draf.

Emma van Diphoorn Kroon AAA (Alwin 469 x Sierk 326) werd Kroon dankzij 84 punten voor haar IBOP. Ze showde een ruime stap, die iets actiever mocht, maar waarbij ze het voorbeen ruim wegzette. De vijfjarige merrie van Ganadería Harmanos Gomez, gefokt door de familie Ensing uit Sleen uit de sterk fokkende Zita van Diphoorn Kroon Preferent Prestatie AA (Sierk 326 x Oege 267), maakte veel houding in draf waarbij ze veel balans en een goed achterbeen liet zien. Ook haar goed gedragen galop was met veel houding en balans. Voor haar draf, galop en houding&balans kreeg Emma een 8.

78 punten

Met 78 punten voor haar IBOP werd ook Fenna van de Lindeboom Kroon AA (Markus 491 x Beart 411) Kroon. De vijfjarige Fenna liet een tactmatige, actieve stap zien en een draf met souplesse, tact en veel buiging in het achterbeen. Haar galop zou wat meer sprong mogen tonen, zo zagen de juryleden. ‘Maar was wel actief en met souplesse en impuls.’ Fenna is gefokt door H.A.M. Smink uit Amersfoort en in eigendom van Ganaderos Huastecos.

Derde Kroonmerrie

De derde Kroonmerrie werd Dame D. van de Sprong Kroon AA (Epke 474 x Andries 415), gefokt door Anita van Kempen uit Rijkevoort en ook in eigendom van Ganaderos Huastecos die daarmee zijn tweede Kroonmerrie mee naar huis nam. De vijfjarige Dame – dochter van Diamant Tr. van de Sprong Model Sport (Andries 415 x Dirk 298) haalde 77 punten in haar IBOP en liet een ruime, actieve stap zien met veel schoudervrijheid en scoorde daarvoor een 7,5. De draf was tactmatig maar mocht iets meer verruimen. In de galop was ze actief en voldoende op het achterbeen.

Bron: Phryso