IBOP Warga : AAA score voor Ykje Ygrek

Ykje Ygrek Kroon AAA (Tsjalle 454 x Bente 412) zette vanmorgen een goede prestatie neer bij de IBOP in Warga. De merrie kreeg in de menproef een score van 82 punten. Met Age Okkema aan de leidsels ging Ykje Ygrek van A.H. Ydema van een AA naar AAA score.

Juryleden Corrie Rave en Kristel van Duren-Bodewes werden erg enthousiast van de zevenjarige kroonmerrie. ”Wat een fijn paard met veel afdruk. Ykje draaft met veel ritme en mooi bergop en laat daarbij een fijn achterbeen zien. De merrie heeft een hele goede opwaartse galoppade met veel balans en houding.” Ykje ontving een 8,5 voor haar galop en een 8 voor balans.

Geen nieuwe kroonmerries

Ondanks de recent gehouden Centrale Keuring konden er helaas geen nieuwe kroonmerries benoemd worden in Warga. Wel werd er tweemaal een score van 77 punten behaald, wat goed is voor een AA notering. Deze scores waren voor Gaia Da Monico Ster AA (Jehannes 484 x Wytse 462) in eigendom van Regula Monico uit Weingarten-Kalthäusern en Xandra van Marksate Ster Sport AA (Norbert 444 x Teeuwis 389) gefokt door Mts. Hofstee uit Gorredijk en in eigendom van de Fam. van Westervoort uit Lippenhuizen.

‘Mooie houding en goede, opwaartse galop’

Beide merries scoorden een 7,5 voor souplesse met een 7,5 voor Xandra haar galop en Gaia haar draf. ”Een paard met een mooie techniek en een mooi voorbeengebruik in draf”, aldus Corrie Rave over de vierjarige Jehannes 484 nakomeling. ”De zevenjarige Xandra viel op vanwege haar mooie houding en goede, opwaartse galop.” De Norbert 444 nakomeling had al een AA notering achter haar naam staan dankzij een eerder gelopen IBOP menproef.

Bron: Phryso