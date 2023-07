IBOP Warga: Drie merries Kroon, 95 punten voor Jehannes 484-dochter

De IBOP op woensdag 12 juli leverde voor drie merries het Kroonpredicaat op. Spraakmakend in Warga was vooral ook de 95 punten die Bernau fan ‘e Herdershoeve Ster Sport AAA (Jehannes 484 x Stendert 447) in haar menproef met Age Okkema verdiende.

Het protocol dat Bernau – al voorzien van het Sportpredicaat en AAA– meekreeg bevatte drie 9’s: voor stap, draf en impuls. Een 8,5 kreeg de zevenjarige merrie van de familie Herder uit Wijnjewoude voor balans, souplesse en schakelen, de galop werd gewaardeerd met een 8. Daarmee haalde Bernau in haar aangespannen proef, net als in haar proef onder het zadel van november 2022, het AAA-predicaat. De presentatie valt samen te vatten als tactvast, fijn in de aanleuning en met een opmerkelijk sterk ondergebracht achterbeen.

Zes combinaties AAA

Zes combinaties verdienden een AAA-notering, drie merries konden na deze IBOP hun Kroonpredicaat definitief toevoegen achter hun naam. Linde van Stal Sibma Kroon AAA (Markus 491 x Dries 421) haalde met Sandra de Groot 84,5 punten in haar rijproef, met een 8 voor draf, galop, souplesse en impuls. De vierjarige merrie van Piet Sibma komt uit de Fjildhûs-fokkerij met als overgrootmoeder Kroonjuweel Puck Ster Preferent (Oepke 266 x Lammert 260).

Fokdagkampioenen Noord- en Zuid-Holland

Lieve van de Zomerdijk Kroon AA (Jehannes 484 x Bikkel 470) haalde haar Kroonpredicaat met 77,5 punten voor de menproef met Udo de Haan. De vierjarige kampioen van de fokdag in Noord- en Zuid-Holland vorig jaar is gefokt en in eigendom van Henk Smit uit Wognum.

De derde Kroonmerrie haalde haar predicaat dankzij een menproef met Age Okkema van 80,5 punten. Gia vom Goldseehof Kroon AA (Markus 491 x Mewes 438) werd in 2021 fokdagkampioen net als Lieve in Noord- en Zuid-Holland. Toen was de vijfjarige merrie nog in eigendom van Bianca Geugjes. Inmiddels is Gia weer terug bij haar fokkers: de familie Mangweth.

Bron: Phryso