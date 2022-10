IBOP Warga: vier merries kroon

Het was op donderdag 27 oktober een mooie IBOP dag in Wergea. Van de 26 verreden IBOP proeven kwamen er 15 uit op scores van 77 punten of hoger. Vier merries verdienden het Kroon predicaat. Twee merries werden definitief Ster en juryleden Hergen van Hall en Corrie Rave brachten Susanne Model Sport AAA (Norbert 444) op de topscore met 86 punten.

Met Jelmer Ketelaar in het zadel reed Hotske van de Marne Kroon AA (Alwin 469 x Jasper 366) naar 80 punten voor haar IBOP en daarmee definitief Kroon. De vierjarige merrie, gefokt door Douwe van Foeken en in eigendom van de familie Boonstra werd vorig jaar op de Centrale Keuring Voorlopig Kroon.

Kleindochter Wyp van ‘t Lansink

Via die routing kwam de vijfjarige Dieke van ‘t Lansink Kroon AA (Eise 489 x Tymon 456) ook in Wergea. Ze haalde in haar menproef met Jelmer Chardon 80,5 punten met een 8 voor draf, voor galop én voor schakelen. Dieke is een kleindochter van Wyp van ‘t Lansink Model Sport Preferent Prestatie AAA (Beart 411), die genomineerd was voor Paard van het Jaar 2020, uit de bekende fokkerij van Rinus Loman en Carla Nijdam.

Met hogere score toch Kroon

De derde Kroonmerrie was Froukje W. Kroon AA (Jehannes 484 x Harmen 424) die dankzij haar IBOP menproef promotie maakt naar Kroon. Age Okkema reed de vijfjarige merrie, gefokt door de familie Wiegersma en in eigendom van Hessel Jan Oosterhof naar 77,5 punten, 4,5 punt hoger dan afgelopen zomer in Denemarken. Wat Hindrikje d. (Jehannes 484 x Jerke 434) in september niet lukte, slaagde een maand later wel. Age Okkema reed de vierjarige merrie van Henderkie Hindriks naar een menproef van 77 punten en daarmee Kroon, de vierde van deze dag.

Bron: Phryso