IBOP Wergea: Beste scores in menproeven, Kristal krijgt AAA

De IBOP in Wergea heeft voor Kristal du Scharrach Ster AAA (Nane 492 x Maurus 441) een topscore van 82,5 punten opgeleverd in de menproef. Onder het zadel was 77,5 punten de hoogste score, die ging naar Hayco J. fan ‘t Zijperland Ster AA (Markus 491 x Fabe 348) gereden door zijn eigenaar Arianne Hoekstra.

Juryleden Gotien Sipsma en Corrie Rave kregen in Wargea vijftien paarden te beoordelen. De vijfjarige Kristal was het laatste paard dat gepresenteerd werd en bleek ‘lest best’. Met een menproef met Sybren Minkema kreeg ze een 8 voor draf en een 8 voor galop. “Een paard dat heel vlijtig is en veel looplust heeft”, aldus de jurytoelichting. “Ze heeft een draf met veel kracht en buiging in het achterbeen. In stap mag ze meer ruimte tonen, in galop heeft ze sprong en balans.” Met deze score verbeterde Kristal haar eerdere resultaat van een maand daarvoor toen ze 75 punten scoorde. Kristal is gefokt door en in eigendom van de in Frankrijk woonachtige Marc Welsch.

Beste scores in menproeven

De tweede hoogste score van deze outdoor IBOP was voor Mabyn fan Synaeda (Tjebbe 500 x Tsjalle 454) die in een menproef met Jorn Kuipers naar een score van 80,5 punten reed. De vierjarige Mabyn kreeg een 6,5 voor stap en verder allemaal 7,5’s op haar protocol. De menproeven haalden deze IBOP de hogere punten. De achtjarige Aaltsje van de Voortsche Hoeve (Hette 481 x Haitse 425) werd door Sybren Minkema naar 79 punten gereden. Sybren mende ook de achtjarige Afke. van de pole Ster AA (Uldrik 457 x Onne 376) naar 77 punten.

A-predicaat Geartsje levert prestatie moeder

Onder het zadel kreeg de vijfjarige Jonnick antje p Ster AA (Markus 491 x Beart 411) met Ludo van der Weide 77 punten. Een A-predicaat was er voor Geartsje H Ster A (Wylster 463 x Thomas 327) die onder het zadel met Jelmer Ketelaar 75 punten haalde, met een 8 voor de stap. Met haar A-predicaat maakte de zesjarige Geartsje – gefokt door de familie Holtrop en in eigendom van de familie Andela – haar moeder Wera H. Ster Prestatie A (Thomas 327) Prestatie.

Klik hier voor de complete uitslag van deze IBOP.

Bron: KFPS