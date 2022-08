IBOP Wergea: drie Kroonmerries, topscore voor Hessel 480-dochter Cerda

De IBOP op vrijdag 26 augustus in Wergea leverde drie nieuwe Kroonmerries op: Fiene van de Zomerdijk Kroon AA (Thorben 466 x Fabe 348), Ykje ygrek Kroon AA (Tsjalle 454 x Bente 412) en Yanneke fan Dulve Kroon AA (Tsjalke 397 x Jasper 366). De jury beoordeelde ook 14 rijpaarden. Cerda (v. Hessel 480) scoorde hier veruit de meeste punten.

Juryleden Kristel Bodewes en Jos van der Wal beoordeelden 14 paarden in de rijproef en 9 paarden voor de menproef. Alhoewel de resultaten na deze IBOP prima waren, bleken de scores wat zuinig. Uitzondering hierop was de nummer 1: de zesjarige Cerda fan Friesburg Hessel 480 x Tsjalke 397). De merrie, gefokt door Bert Elsinga en Anja Roos, noteerde met eigenaar Jelmer Ketelaar in het zadel een gemakkelijke AAA-score van 87,5 punten. Voor draf kreeg Cerda een 8,5.

Negen combinaties met 77 punten of meer

In de rijproef kwamen vijf combinaties naar 77 punten of hoger, bij de menproef waren dat er vier. Kroonmerrie Fiene, van Henk Smit, en Ykje van Andre Ydema zagen op de cijferlijst van hun merries minimaal een 7 staan. Met hun Kroonpredicaat zullen Ykje en Fiene een rubriek opschuiven tijdens de fokdag in Harich op zaterdag. Met een eerste premie en een uitnodiging voor de CK zou er voor deze merries dit jaar nóg een graadverhoging in kunnen zitten.

Bron: Phryso