IBOP Wergea: Drie merries Kroon

De IBOP van donderdag 26 januari in Wergea leverde voor drie merries het Kroonpredicaat op. Henrike van de Zunne Kroon AA (Alwin 469 x Loadewyk 431), Cleo Kroon AA (Uldrik 457 x Jerke 434) en La Lique van de Meikade Kroon AA (Jehannes 484 Pier 448). De topscore ging naar Lieve fan Dulve Stb AAA (Julius 486 x Gjalt 426) met 82 punten.

Op donderdagmorgen kwamen er 10 combinaties in de baan, zes onder het zadel en vier aangespannen. De laatste presentatie leverde de hoogste score op. De nog wat ‘groene’ Lieve fan Dulve verdiende met haar expressieve beweging voor de wagen bij Age Okkema een 8 voor haar draf en een 8 voor haar mooie bergop galop en kwam op 82 punten en het AAA-predicaat.

De vierjarige merrie is in eigendom van de familie Rozema en gefokt door Gabriëlle van Tilborg uit Lief fan Dulve Kroon Sport AA die met de triple A-notering van haar dochter het Prestatie predicaat in ontvangst mag nemen. Met Hidde fan Dulve Ster AAA (Markus 491) heeft Lieve nog een halfbroer die dit jaar zijn Centraal Onderzoek nog mag afmaken.

Met 78,5 punten voor haar aangespannen proef mocht La Lique van de Meikade (Jehannes 484 x Pier 448) haar Kroonpredicaat dragen. De merrie gefokt en in eigendom van Willem Lokhorst werd afgelopen jaar reserve fokdagkampioen in Middenbeemster. De vierjarige merrie is een dochter van Lieke v.d. Wijzend Ster Preferent AAA (Pier 448).

Van A naar AA

Kroon was er ook voor Cleo Ster AA (mv Jerke 43), de zevenjarige dochter van Uldrik 457, gefokt door de Duitse Dorette Preetz-Wille en in eigendom van Stoeterij Boszorg. Onder het zadel bij Fleur Bos verdiende Cleo 77 punten en wast daarmee haar A-predicaat te verbeteren naar AA en werd beloond met definitief Kroon.

Lisanne Veenje reed Henrike van de Zunne Kroon AA (Alwin 469) met allemaal 7’s naar 77 punten in de IBOP en het definitieve Kroonpredicaat. Henrike is de volle zus van Tiede 501, gefokt door Johan Onderdijk en in eigendom van Friesenstal Fan HMV. Met deze IBOP-score maakte Henrike haar moeder Corrine Z. Ster Preferent (Loadewyk 431) ook Prestatie. Naast Tiede 501 leverde Corrine met Wolkje van de Zunne Model AA (Alwin 469) ook al een Modelmerrie.

Klik hier voor de complete uitslag van deze IBOP.

Bron: Phryso