IBOP Wergea: Driemaal Kroon voor Sietske, Tetje en Ulrieka

De IBOP in Wergea leverde gisteren voor drie merries het Kroonpredicaat op. De hoogste score van de dag was voor Tetje fan Bloemhof Kroon AA (Omer 493 x Thorben 466) met haar 79,5 punten. Ook Sietske fan de Murnserdyk Kroon AA (Markus 491 x Tsjalle 454) en Ulrieka fân Boazum Kroon AA (Tymen 503 x Aan 416) gaan voortaan als Kroonmerries door het leven dankzij scores van respectievelijk 77 en 78 punten.

De vijfjarige Sietske, gefokt en in eigendom van G. Samplonius & M. Vriend uit Mirns, werd voorgesteld door Iris Wijnstra en liet een constante, sympathieke verrichting zien. Haar sterke stap werd beloond met een 7,5. Ook de vierjarige Tetje van F. Bloemhof Holding BV uit Bolsward kreeg een 7,5 op haar stap als ook op haar galop, balans en impuls. De merrie werd onder het zadel voorgesteld door Jelmer Ketelaar. Met Age Okkema aan de leidsels liep de eveneens vierjarige Ulrieka naar een 8 op haar draf dankzij haar mooie front en krachtige achterbeen.

Vijfmaal AA

Juryleden Gotien Sipsma en Ito Werkman kregen in totaal 18 paarden te beoordelen in Wergea, negen onder het zadel en negen aangespannen. Vijf paarden liepen naar een AA score en behaalden dus een score van 77 punten of hoger. Naast de kersverse Kroonmerries was er een score van 78 punten onder het zadel voor de hengst Pikus Ster AA (Tiede 501 x Brandus 345). Aangespannen liep de vijfjarige Sterre van de Vosjes AA (Waander 512 x Fabe 348) naar 77 punten.

