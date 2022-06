IBOP Wergea: Hannah Kroon, Tilbina AAA in tuigproef

Hannah van de Benninger Kroon (Tsjalle 454 x Norbert 444) van de maatschap Kamminga uit De Westereen haalde tijdens de IBOP op donderdag 23 juni haar Kroonpredicaat. Ze sloot haar menproef met Age Okkema af met 78,5 punten. ‘Ze laat een fijn beeld zien’, aldus de jury Gotien Sipsma en Jos van der Wal die zagen dat de vierjarige merrie wat moeite had met het ritme in de stap, maar voor draf een 8 scoorde.

Van de 14 paarden die er in Wergea in de baan verschenen ging er één naar huis met een AAA-score. De achtjarige Tilbina van ‘t Goor Ster (Alwin 469 x Olgert 445) haalde 83,5 punten in haar tuigproef met Jelmer Chardon. ‘Een merrie met een hele fijne houding, die iets meer zweefmoment mocht laten zien’, aldus de jury. In haar puntenwaardering kreeg de merrie van Janine Venema en Peter Terpstra, gefokt door J. Winters, een 8 voor achterbeengebruik in draf, voor houding&balans, front en voor impuls.

Goed nieuws was er ook voor Iris van de Irene Hoeve Ster (Jurre 495 x Andries 415). Dankzij haar aangespannen IBOP met Jelmer Chardon kreeg ze op alle onderdelen een 7 wat resulteerde in 77 punten.

Uitslag.

Bron: Phryso