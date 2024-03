IBOP Wergea: Hotske Kroon, hoogste dagscore voor Magnifique

De IBOP in Wergea heeft vandaag voor de veertienjarige merrie Hotske W.T. Kroon AA (Beart 411 x Tsjerk 328) het Kroonpredicaat opgeleverd. De hoogste score van de dag was voor de vierjarige Magnifique van Stal Brandsma (Ulbrân 502 x Olof 315), die naar 83 punten liep. Twaalf paarden liepen vandaag een IBOP, zeven onder het zadel en vijf aangespannen in een menproef.

Afgelopen september werd Hotske, gefokt door W. Thijssen uit Meijel en in eigendom van de Poolse Joanna Frycze, nog fokdagkampioen en voorlopig Kroon op de fokdag in Polen. Deze vrijdag wist ze in Friesland dankzij een menproef met een score van 77 punten, met aan de leidsels Udo de Haan, te promoveren naar Kroon. De royale merrie liet een voorwaartse verrichting zien en kreeg op haar stap en impuls een 7,5 van juryleden Corrie Rave en Ito Werkman.

AAA en Prestatie

De bronzen medaille winnares van de Friesian Talent Cup, Magnifique van Stal Brandsma, reed met haar eigenaresse Monique Brandsma in het zadel naar een AAA predicaat dankzij haar score van 83 punten. “Een hele fijne merrie die opvalt vanwege haar schwung en fijne lichaamsgebruik in alle drie de gangen”, aldus Corrie Rave. Het fokproduct van Abe en Monique Brandsma uit Doezum kreeg voor zowel haar draf als souplesse een 8 en maakte met deze score ook nog haar moeder Antje L. Ster Sport AA Prestatie.

Beste galop

Onder het zadel werden Ietske van de Roest Ster AA (Bartele 472 x Sape 381), gefokt door A. de Bie uit St. Oedenrode en in eigendom van N. den Hollander & P.J. Sijsling uit Tjerkwerd, en Jelmer Ketelaar beloond met 77 punten. Aangespannen behaalde Ieteke Jildau fan de Brinkhof Ster Sport AA (Elias 494 x Norbert 444), gefokt door mevr. T. Mulder -Dolsma uit Dwingeloo, de hoogste score met 81,5 punten. De zesjarige merrie van Marrit de Vries uit de Hemrik werd voorgesteld door Udo de Haan en kreeg een 8 voor haar galop.

Vijf keer AA

Naast de AAA score werd er vijfmaal een AA score behaald, waarbij vier keer in de menproef. Ook Gaukjen Ster Sport AA (Nane 492 x Norbert 444), gefokt door J.TJ.Bouma uit Nijlân, liep met eigenaar Hendrik Eppinga op de bok naar 77,5 punten. Een ronde 77 punten kon genoteerd worden voor Age Okkema en zijn, door Berend Mennega gefokte, Janto von Ihlow Ster AA (Tiede 501 x Doaitsen 420).

Bron: Phryso