IBOP Wergea: Jeske Kroon, hoogste dagscore voor Jedokus

De IBOP vrijdag in Wergea leverde voor een merrie het Kroonpredicaat op, dat was Jeske T. fan ‘e Boppelannen (Omer 493 x Fabe 348). Twee paarden liepen naar het AAA predicaat waarbij Jedokus Hof (Nane 492 x Maeije 440) de topscore van 90,5 punten behaalde.

De zesjarige Jeske T. fan ‘e Boppelannen, gefokt en in eigendom van R. en J. Tjeerdsma uit Drogeham, liet een nette verrichting zien waarbij de ruimte in haar stap en het actieve en correcte gebruik van het achterbeen opviel. De merrie kreeg met Kenna Bakker in het zadel tweemaal een 7,5 op haar protocol bijgeschreven; voor haar stap en haar impuls.

Jedokus Hof

Nog maar net Nederlands kampioen in de Z1 dressuur en vervolgens ook een AAA score met lovend commentaar. Jedokus Hof en zijn ruiter en eigenaar Bennie van Es doen het. Jurylid Kristel van Duren-Bodewes was zeer te spreken over de zesjarige hengst. “Heel fijn voorgesteld, superfijn om naar te kijken met heel veel ritme en swung in de draf”, begon de beoordeling. “Daarnaast ook superveel balans in de galop en gemak in het schakelen.” De Nane 492-nakomeling, gefokt door mevr. G.H. Hof uit Noord-Sleen, kreeg 90,5 punten met zelfs tweemaal een 9 op zijn protocol: voor zijn balans en impuls.

Rio S.A.

Ook de vierjarige Rio S.A. AAA (Menne 396 x Alwin 469) wist de juryleden te bekoren. De merrie van A. Vanderper uit West-Vleteren liet een hele constante en vlijtige aangespannen proef zien met Udo de Haan aan de leidsels. “Een paard met veel houding en souplesse en gemak in alle gangen, opvallend voor zo’n jong paard.” Rio liep naar een score van 85 punten waarbij ze viermaal een 8 en een 8,5 liet noteren.

Viermaal AA

Ook de vijfjarige Mesie C. van de Wijdewormer Ster en Mare V. fan de Miedwei Ster liepen een fijne proef in Wergea. Voor beide Alwin 469-nakomelingen kon een AA score genoteerd worden. Mesie, gefokt en in eigendom van E.A. Constant uit Kwadijk, liep aangespannen naar viermaal een 7 en 77 punten totaal. Voor Mare, gefokt door R.H. Veenstra uit Surhuizum en in eigendom van Dieneke Ytsma uit Twijzel, was er een score van 78,5 punten onder het zadel met een 8 op haar draf en viermaal een 7. De vierjarige Riekus fan de Wolwarren Ster (Fonger 478 x Haike 482), gefokt door T. Vaatstra-van der Ploeg uit Oudega en in eigendom van G.A. Bouma uit Aldeboarn, liep als vierde paard naar een AA score vandaag in een aangespannen verrichting van 77 punten met een 8 voor zijn stap.

Uitslag

Bron: KFPS