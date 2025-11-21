IBOP Wergea: Kroon voor Hester en Ster voor Sibbeltsje

De IBOP in Wergea leverde gisteren een nieuwe Kroonmerrie en een nieuwe Stermerrie op. De zevenjarige Hester fan Ferwâlde Kroon AA (Omer 493 x Doaitsen 420) liep met Age Okkema aan de leidsels naar 79 punten en het definitief Kroonpredicaat. De merrie van A. en M. Timmer uit Ferwoude liet driemaal een 7,5 noteren voor haar draf, souplesse en impuls.

KFPS Door

Ook voor Sibbeltsje fan ’t Gruytslân Ster AA (Erryt 488 x Abe 34) was er een graadverhoging. De vierjarige merrie van Fam. Tj. Bosma uit Kollumerzwaag behaalde 77 punten in haar zadelproef met Raiyah van Dinther en werd daarmee Ster verklaard. Sibbeltsje scoorde op haar draf en impuls een 7,5.

Acht paarden behalen AA predicaat

In totaal liepen er 20 paarden een proef voor juryleden Kristel van Duren-Bodewes en Ester Reen, 8 daarvan behaalden het AA predicaat. Twee paarden liepen naar een score van 80,5 punten, namelijk Jitske van de Demro Stables Ster AA (Tiede 501 x Pier 448) en Jolanda fan ‘e Ridderdijk Kroon AA (Alwin 469 x Gjalt 426) die beiden in 2023 ook al het AA predicaat behaalden. Een score van 79 punten was er onder het zadel voor Hylke fan Bokkum Ster AA (Omer 493 x Onne 376) en aangespannen behaalde Renske fan Nij Amerika Ster AA (Tymen 503 x Hinne 427) een half puntje minder. Precies 77 punten waren er voor Manno 541 AA en Micha G. fan ‘e Rydwei Ster AA (Markus 491 x Uldrk 457).

Bron: KFPS