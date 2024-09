IBOP Wergea: Kroonpredicaat en AAA voor Mies (Teun 505), nogmaals twee AAA-merries

Het was afgelopen vrijdag een goede dag in Wergea tijdens de IBOP, waar Mies Y. van de Sprong Ster (Teun 505 x Pier 448) het Kroonpredicaat verdiende na een score van 83,5 voor haar rijproef. Negen paarden liepen naar 77 punten of meer, waarvan drie merries een AAA predicaat scoorden bij juryleden Kristel van Duren-Bodewes en Ito Werkman.

De vierjarige Mies, gefokt door Fleur & Elle van Kempen en in eigendom van Elle van Kempen, werd nog maar twee weken geleden Fryso Florian Kampioen tijdens de Centrale Keuring, waar zij ook haar Voorlopig Kroonpredicaat behaalde. Zowel tijdens de jonge paarden met dressuuraanleg competitie als tijdens de IBOP in Wergea zat Fleur van Kempen in het zadel en ook nu was de jury zeer te spreken over de verrichtingen van de combinatie. “We hebben genoten van je proef, een paard met een hele fijne zelfhouding. De galop is heel mooi gedragen en bergop, een prachtig beeld”, aldus Ito Werkman. Met deze lovende woorden kreeg de Teun 505-nakomeling driemaal een 8 op haar protocol en totaalscore van 83,5 punten.

Veel achten

Nog twee vierjarige merries behaalden het AAA predicaat dankzij hun zeer correcte verrichtingen, zowel Mina fan ’t Eare (Jehannes 484 x Pier 448) als Marit fan Nij Amerika Ster (Ulbrân 502 x Tsjalle 454) deden dit aangespannen. Marit fan Nij Amerika van H.J. Bos uit Nijemirdum liet met Age Okkema aan de leidsels een correcte en actieve draf zien en liep naar maar liefst vijf keer een 8 op haar protocol wat resulteerde in een totaalscore van 83 punten.

Mina fan ’t Eare werd voorgesteld door Udo de Haan en is gefokt en in eigendom van Sandra Ehrensprenger-Aelischmann uit Schneisingen. De Jehannes 484-nakomeling kreeg complimenten voor het mooie actieve beeld waarbij de jury genoot van de galop die mooi bergop was en goed tot dragen kwam. De merrie kreeg dan ook een 8 voor de galop en 82 punten in totaal.

Zes keer AA

Zes paarden behaalden het AA predicaat waarbij Guusje L.M. (Tsjalle 454 x Ulbert 390) met Dominique Veenstra in het zadel naar 80 punten liep. Feline fân Stal Bellefleur Ster AA (Norbert 444 x Felle 422) liep aangespannen met Udo de Haan naar 79,5 punten en ook Ela Lotte van de Noeste Hoeve Kroon Sport AA (Omer 493 x Take 455) en Marrit Ytje fan de Mersken Ster AA (Michiel 442 x Tsjalle 454) liepen in het tuig met Age Okkema naar AA met een score van 77 punten. Marchje v.d. Terpen (Teun 505 x Maurits 437) werd door Iris Sijtsma naar 77 punten gestuurd in een zadelproef en hetzelfde aantal punten kregen Ferre van Hovenier Wester Ster (Eise 489 x Ulke 338) en Ludo van der Weide voor hun verrichting onder het zadel.

Bron: KFPS