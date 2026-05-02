IBOP Wergea: Kroonpredicaat voor Moed (Alwin 469)

De IBOP in Wergea op woensdag 29 april leverde een Kroonpredicaat op voor de zesjarige Moed fan ’t Hoogeland Kroon AA (Alwin 469 x Pier 448). Zij gaat voortaan als Kroonmerrie door het leven dankzij haar zadelproef die goed was voor 77 punten. De merrie, gefokt door J.W.G.T. Weterings en in eigendom van de familie Westra-Tigchelaar uit Sumar, liet een sterke stap zien die beloond werd met een 7,5.

KFPS Door

De hoogste dagscore was voor Sterre fan ‘e Juckemaleane (Ulbran 502 x Beart 411) die met Harmina Holwerda in het zadel naar 80,5 punten liep. De vijfjarige merrie van S. Hartman uit Sexbierum liet in alle drie haar gangen veel balans zien waarbij met name de stap zeer positief op viel en daardoor goed was voor een 8 op het protocol.

80 punten voor Jitzke

Met 80 punten behaalde ook Jitzke van de Troostwijk Ster AA (Alwin 469 x Sape 381) een hele nette score, ditmaal met een aangespannen verrichting. De zevenjarige merrie van de gebroeders Tanck uit Vragender liet viermaal een 7,5 noteren voor haar draf, galop, souplesse en impuls.

Zesmaal AA

In totaal presenteerden 15 combinaties zich voor juryleden Kristel van Duuren – Bodewes en Annemieke Elsinga, zes hiervan behaalden het AA predicaat. De vijfjarige Redmar fan Jansz Ster AA (Auwert 514 x Wolfert 467) behaalde 79 punten onder het zadel, een half puntje minder was er voor de fijn dravende Topper van ’t Hoge Meinen Ster AA (Waander 512 x Haike 482), eveneens onder het zadel. Aangespannen liet Silke GG AA (Alwin 469 x Thorben 466) een fijne verrichting zien die beloond werd met 77,5 punten.

Alle uitslagen

Bron: KFPS