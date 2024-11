IBOP Wergea: Twee kroonmerries van Tymen 503, AAA voor Martina (Menne 496) en Lady (Tiede 501)

De IBOP van donderdag 21 november in Wergea leverde voor twee merries het Kroonpredicaat op. Met Hendrik Eppinga aan de leidsels liep Nell-Roelofke Kroon AA (Tymen 503 x Andries 415) naar een score van 80,5 punten in haar menproef waardoor ze voortaan als Kroonmerrie door het leven gaat. Ook Nore fan Fjildhûzen Kroon AAA (Tymen 503 x Epke 474) mag zich voortaan Kroon noemen na een AAA score van 83,5 punten in haar menproef. Nog twee merries lieten vandaag een verrichting zien die goed was voor een AAA score.

De vierjarige Nell-Roelofke, gefokt en in eigendom van F. van der Bij uit Stroobos, kreeg complimenten voor haar fijne zelfhouding en souplesse in het lichaam. “Met name in draf heeft ze veel houding, schoudervrijheid, ruimte en takt”, aldus jurylid Jos van der Wal. De Tymen 503-nakomeling kreeg dan ook een 8 op haar protocol voor de draf, naast nog driemaal een 7.5 voor galop, balans en souplesse.

Mooi front

Tymen 503-nakomelingen deden goede zaken in Wergea want ook Nore fan Fjildhûzen wist haar Voorlopig Kroonpredicaat te verzilveren met driemaal een 8 en driemaal een 7,5 op haar protocol. De vierjarige merrie van J.S. de Wolff uit Blauwhuis werd ook door Hendrik Eppinga voorgesteld en liet daarbij een fijn voorwaarts beeld zien met een ‘mooi front erop en een lekker soepel lichaam’. Ook Nore haar draf kon de jury bekoren dankzij een fijn achterbeengebruik met veel functionaliteit.

Lossigheid

De eerste combinatie van de dag legde de lat meteen hoog. Lady G Ster AAA (Tiede 501 x Uldrik 457) liep met Jelmer Ketelaar in het zadel naar het AAA predicaat dankzij een score van 82 punten. Zij verbeterde daarmee haar eerdere A predicaat. De vijfjarige merrie, gefokt en eigendom van Gerarda van Harten uit Lunteren, liet een sympathieke verrichting zien. “De merrie heeft veel looplust en lossigheid, laat een actieve stap zien met veel ruimte en fijn draven”, lichtte Gotien Sipsma de punten toe.

Fijn beeld

Martina fan Oostenburg (Menne 496 x Tsjalle 454), gefokt en in eigendom van A. de Hoek uit Drachtstercompagnie, liet een heel fijn beeld zien tijdens haar aangespannen verrichting met Age Okkema. De jury was zeer te spreken was over de kwaliteit van haar overgangen waarbij ze al veel balans en souplesse laat zien en de vierjarige merrie liet zelfs vijfmaal een 8 noteren op haar protocol.

In totaal verschenen er 16 combinaties in de baan in Wergea waarvan er vier met een AA score naar huis gingen. Naast Nell-Roelofke liepen ook Ninte Sanne R.S. AA ( Ulbrân 502 x Krist 358) en Marije Joce van de Noeste Hoeve Ster AA (Ulbrân 502 x Tsjalle 454) naar een AA predicaat met respectievelijk 77 en 78 punten in een aangespannen verrichting. In de zadelproeven liep Ferre fan HovenierWester Ster AA (Eise 489 x Ulke 338) wederom naar een AA predicaat met ditmaal 79,5 punten.

Bron: KFPS