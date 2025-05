IBOP Wergea: Tweemaal een AAA predicaat, hoogste dagscore voor Omer 493-dochter

De IBOP in Wergea leverde gisteren voor twee paarden het AAA predicaat op, voor zes paarden was er een AA predicaat. De hoogste score op deze IBOP was voor Jelsje van de Egberdina Hoeve AAA (Omer 493 x Tjaarda 483). De hoogste score bij de zadelproeven was voor Jisse fan Bokkum Ster AAA (Tymen 503 x Beart 411).

Met eigenaresse Susan Wind aan de leidsels kreeg Jelsje van de Egberdina Hoeve AAA complimenten voor haar taktmatige manier van bewegen in alle drie de gangen en haar kracht en schakelend vermogen. “Een echt sportpaard”, meende juryleden Corrie Rave en Kristel van Duren-Bodewes, die de combinatie beloonde met een score van 84,5 punten, goed voor een AAA-predicaat.

Goede dag voor Stal fan Bokkum

Jisse fan Bokkum Ster AAA liep met veel schwung en afdruk door de baan en wist zich in een mooie houding te presenteren. De zesjarige hengst van B. de Boer uit Nes kreeg met Harmina Holwerda in het zadel een score van 83,5 punten en dus ook het AAA predicaat. Ook stalgenoot Hiske fan Bokkum mocht haar beste beentje voorzetten in Wergea en liep – met wederom Harmina Holwerda in het zadel – naar een score van 77 punten en het AA predicaat. Een prima dag voor Stal fan Bokkum dus.

Zes keer AA

In totaal liepen zes paarden naar een AA score, naast Jelsje reed ook de door A. Barsingerhon gefokte Minne van de Wijzend Ster (Alwin 469 x Doaitsen 420) van J.W. van Wessel met Henk Hammers een fijne aangespannen proef die goed was voor 80 punten. Onder het zadel liep de inmiddels bekende Ditmer fan ‘e Bûtemare Ster Sport AA (Markus 491 x Beart 411) van S. Veenstra uit Ureterp met Esther Liano naar 80,5 punten nadat zij afgelopen januari ook al over water liepen in het WTC in Leeuwarden.

De vijfjarige Mette van de Wolwarren Ster AA (Haike 482 x Maurits 437) van T. Vaatstra – van de Ploeg uit Oudega behaalde met Leonie Evink in het zadel 79,5 punten. Voor Hyke DMV Ster AA (Markus 491 x Sipke 450) en eigenaar Douwe Arend Wijbenga kon 77 punten genoteerd worden, net zoals voor Else T. fan ‘e Boppelannen Ster AA (Jehannes 484 x Fabe 348) en Heleen de Haas.

Bron: KFPS