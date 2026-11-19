Bij de IBOP woensdag in Wergea werden vier Kroonpredicaten definitief gemaakt. Syte fan Synaeda Kroon AAA (Tjebbe 500 x Hessel 480) en Teade Ster AAA (Jehannes 484 x Wimer 461) behaalden met 82 punten de hoogste score van de dag. In totaal verschenen twintig paarden aan de start, verdeeld over elf rijproeven en negen menproeven.

KFPS Door

Met 82 punten in de rijproef behaalde Syte fan Synaeda Kroon AAA (Tjebbe 500 x Hessel 480) niet alleen de hoogste score onder het zadel, maar maakte de merrie ook haar Kroonpredicaat definitief. De door Stal Synaeda BV uit Opeinde gefokte en gehouden merrie liet een fijne proef zien, met een 8 voor de souplesse en een 7,5 voor vijf van de overige zes onderdelen.

Vroukje C

Ook Vroukje C Kroon AA (Nane 492 x Leffert 306) wist haar voorlopige Kroonstatus om te zetten in een definitief Kroonpredicaat. De door T. Clemens uit Waskemeer gefokte merrie, in eigendom van Susie Lendal Antvorskov uit het Deense Haarlev, behaalde 79,5 punten. Voor haar galop, houding en balans en souplesse werd ze met een 7,5 gewaardeerd.

Teade aangespannen AAA

De hoogste score in de menproeven kwam op naam van Teade Ster AAA (Jehannes 484 x Wimer 461). Met 82 punten evenaarde de, door Sytske Bouius uit Burgum gefokte- en in eigendom van P. Veenje uit Garyp zijnde, hengst de hoogste dagscore. Vooral de draf, houding en balans, souplesse en impuls vielen positief op en werden alle met een 8 beoordeeld.

Rikst fan de Greidpleats en Vera fan ‘e Ridderdijk

Twee merries werden dankzij hun menproef definitief Kroon. Rikst fan de Greidpleats Kroon AA (Jehannes 484 x Anders 451), gefokt door A. Bouma uit Nes en in eigendom van Axel van Ranst uit het Belgische Bornem, behaalde 78,5 punten. De merrie kreeg een 7,5 voor haar draf, souplesse en impuls.

Ook Vera fan ‘e Ridderdijk Kroon AA (Teun 505 x Eise 489) slaagde erin haar voorlopige Kroonstatus om te zetten in een definitief Kroonpredicaat. De merrie van fokker en eigenaar A. Duiven-Lettinga uit Hartwerd behaalde 81 punten. Met achten voor de galop en impuls en een 7,5 voor houding en balans en schakelen liet Vera een sterke aangespannen verrichting zien.

AA voor Jacobine, Marrit, Verona en Lisanne

Naast de twee Kroonmerries werden ook in de overige rijproeven goede resultaten behaald. Jacobine van de Oostkade Ster Sport AA (Epke 474 x Norbert 444) van fokker en eigenaar A.J. van Zwol uit Waarland kwam tot 81 punten. De merrie kreeg voor vijf onderdelen een 7,5 en liet daarmee een gelijkmatige proef zien.

Marrit V. fan de Miedwei AA (Tjebbe 500 x Gerben 479), gefokt door R.H. Veenstra en A. Linker uit Surhuizum en in eigendom van Marja Storm uit Surhuisterveen, behaalde 77 punten. De stap werd met een 8 gewaardeerd, terwijl de impuls een 7,5 opleverde.

Met 77,5 punten zette ook Verona van de Brandse Hoeve Ster AA (Auwert 514 x Pier 448) een goed resultaat neer. De merrie, gefokt door J. Slootjes uit Rucphen en in eigendom van A. Duiven-Lettinga uit Hartwerd, kreeg een 7,5 voor haar draf en impuls.

Lisanne H van de Noeste Hoeve Ster Sport AA (Jurre 495 x Sape 381) van fokker en eigenaar P. Okkema uit Witmarsum behaalde 78 punten.

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Bron: KFPS