Ids Hellinga naar Fenway Foundation

Ids Hellinga, de voormalig directeur van het Koninklijk Friesch Paarden Stamboek (KFPS), gaat werken voor de Fenway Foundation als 'international liaison for genetics and research'. De Fenway Foundation subsidieert internationaal onderzoek naar genetische aandoeningen bij het Friese ras en probeert kennis daarover samen te brengen en te delen. Momenteel is de non-profit organisatie onder meer betrokken bij onderzoek naar aortaruptuur.

Hellinga ging in mei weg bij het Friezenstamboek, na een roerige laatste periode. Hij is van huis uit diergeneticus en heeft uitgebreide kennis van de genetische uitdagingen van het Friese paard. Onder zijn coördinatie werden onder meer de haartesten voor de genetische markers voor waterhoofd en dwergroei ontwikkeld en uitgerold in het stamboek.

Bron: Facebook / Horses.nl